瑞士SGS認證三防手機HONOR X9d 硬淨長續航取勝

HONOR X9d三防手機可防水防塵，特別適合戶外活動。

HONOR X系列以中階價錢及三防性能為賣點，最新一員HONOR X9d更獲得最瑞士SGS IP69K旗艦級防水認證、8,300mAh青海湖電池和2.5米超強防摔機身，再加入實用的AI功能，定價只是$2,699，特別適合戶外活動或作副機粗用。 HONOR X9d外形不似市面上的三防手機般厚重，手上的朱砂紅配色以皮革質地，配以金色拋光邊框，底部有HONOR字樣，感覺優雅高貴。機身厚度約為7.76mm，相機模組不算厚身。6.79吋護眼OLED屏幕亮麗清晰，搭載Snapdragon 6 Gen 4處理器，手感及使用上跟一般手機無異。



最強三防配置 手機有多重旗艦級防水、防塵、防爆認證，完全防沖洗及潑濺，而且沙粒碎屑都不怕。同時獲業界首個瑞士SGS三重防護頂級性能認證和SGS全機五星綜合可靠度認證，能承受2.5米高的意外跌落，而且跌在不同材質表面如卵石、瀝青和大理石等，機身都不會摔爆。 實試帶去沙灘遊玩，雖然手機有水下攝影模式，但就不能下海水。放在沙上都不怕細小的沙粒入侵按鈕邊、充電位或喇叭，亦沒有刮花機身及屏幕，且可一按排水排塵。支援AI暴雨觸控和AI手套觸控，即使濕手或滿是太陽油，仍然可以正常操作。

