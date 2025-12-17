瑪莎拉蒂（Maserati）近期在內地掀起搶購潮，旗下SUV車款因大幅減價，低至35.88萬元人民幣（約39.6萬港元）。一間瑪莎拉蒂經銷商管理人員表示，低配車型在全中國2日內售罄。
據《第一財經》12月15日報道，上海一間瑪莎拉蒂經銷商管理人員許昕指出，該店開業9年多從未遇過這種買車熱潮，上海地區燃油低配車型2日時間全被搶光，有些客戶第一天猶豫，第二天再來時車輛已售出。他原本預估低配車款要賣到年底，高配版過年前賣完就不錯，沒想到銷售速度如此之快。
上海分店9年首現買車熱潮
今年下半年以來，瑪莎拉蒂迎來多輪大降價，主要集中在SUV Grecale車款。官方建議售價65.08萬元人民幣（約71.9萬港元）的Grecale燃油版，優惠後淨車價降為38.88萬元人民幣，降價超過26萬元人民幣（約28.7萬港元），相當於6折；純電版Grecale折扣更多，官方建議售價89.88萬元人民幣（約99.3萬港元），降價後單價價格只要35.88萬元人民幣（約39.6萬港元），大降54萬元人民幣（約59.7萬港元），相當於4折。
北京一間瑪莎拉蒂經銷商證實，低配版Grecale在全中國早已售罄，這批低價低配車在內地只有100餘輛，一個周末就賣光，目前北京地區在售的燃油版Grecale單價約45萬元人民幣左右。許昕補充，減價後純電版Grecale落地價不到40萬元人民幣，目前全中國內低配車型已全部售罄，燃油版還有部分中配和高配車型，高出4萬至8萬元人民幣。
一位接近瑪莎拉蒂的知情人士透露，此次大減價目標實際上是在清倉，受疫情影響，這批進口車晚了整整1年半才在內地市場銷售，與後續新款車型上市時間重疊。該人士稱，這批車賣一輛蝕一輛，但不大減價也不行，後續新車已陸續推出市面，價格又會回歸正常。
公開數據顯示，瑪莎拉蒂2017年在內地銷量曾達1.44萬輛，成為其全球最大單一市場；2024年該數據跌到1228輛；2025年前9個月，瑪莎拉蒂累計銷量為1023輛。
