瑪莎拉蒂（Maserati）近期在內地掀起搶購潮，旗下SUV車款因大幅減價，低至35.88萬元人民幣（約39.6萬港元）。一間瑪莎拉蒂經銷商管理人員表示，低配車型在全中國2日內售罄。

據《第一財經》12月15日報道，上海一間瑪莎拉蒂經銷商管理人員許昕指出，該店開業9年多從未遇過這種買車熱潮，上海地區燃油低配車型2日時間全被搶光，有些客戶第一天猶豫，第二天再來時車輛已售出。他原本預估低配車款要賣到年底，高配版過年前賣完就不錯，沒想到銷售速度如此之快。