環球商貿丨Airwallex香港公布首份進出口貿易調查報告 中小企關注環球匯率波動 九成受訪企業指引入金融科技解決方案

Airwallex空中雲匯日前發表首份《Airwallex中小企進出口調查》，以了解中小企在進出口貿易所面臨的營商挑戰。在今年8月1至12日期間，訪問了105家在香港從事進出口、物流和供應鏈業務的跨境貿易企業，受訪企業所採購或銷售的產品涵蓋時尚美容、設備及電子產品、餐飲業、家庭用品及雜貨、家具及園藝用品、醫療保健等領域，並以《香港貿易新領域：採納創新科技 推進全球業務增長》為題發表調查報告。 結果發現逾半受訪企業面臨經營成本上升的挑戰，同時，大部分受訪企業期望透過採納金融科技方案，以及擴張至東北亞和東南亞市場來保持競爭力。在報告中，Airwallex分享業界見解，闡述中小企可以如何拓展新業務，把握國際貿易機遇。

中小企仍視香港為全球進出口貿易為重要國際商業樞紐 香港向來是重要的國際貿易樞紐，而在是次調查中，75%的受訪者仍然指出香港的簡單低稅制極具吸引力。同時，近七成受訪企業認為香港毗鄰中國內地，對易於進軍該市場十分重要；另有逾半受訪企業表示擁有穩健的金融基建是香港的優勢，讓資金能在具深度的金融市場内自由流動。憑藉香港的地理優勢，不少企業選擇在香港設立據點，作為拓展至其他市場的橋樑。當中82%受訪企業計劃在未來6個月内，於至少一個新市場採購或銷售產品，當中東北亞、東南亞和歐洲均為主要目標市場。 業務經營成本上升及管理全球資金流動複雜性成挑戰 地緣政治因素，加上美息走勢影響全球經濟，令全球供應鏈愈趨複雜，也增加通脹壓力，為貿易商帶來顯著挑戰。55%受訪企業認為經營成本，尤其與供應鏈和物流相關的支出不斷上升為最大憂慮；另有51%反映跨境交易因不同市場的監管要求和貨幣風險變得更加複雜，增加管理本地和全球資金流動的困難。 為應對金融市場波動相關的成本，包括銀行費用、支付交易成本和外匯波動等，許多企業認同新興科技解決方案具潛力，並計劃在未來3年内投資於財務管理自動化和數碼化、環球電商平台，以及市場行銷和客戶關係管理技術等，當中四成受訪者形容其企業為積極探索嶄新技術以改善營運的創新先驅。而隨著跨境貿易加速發展，數碼支付和金融科技解決方案的優勢對中小企獲利的正面影響更見顯著，90%企業表示，願意在外匯和國際轉賬服務中引入更多金融科技解決方案。