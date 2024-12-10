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科技
2024-12-10 16:25:00

生化危機2重製版今日推出iPhone / iPad / Mac 版　可免費體驗遊戲開頭部分及限時優惠

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生化危機2重製版今日推出iPhone / iPad / Mac 版　可免費體驗遊戲開頭部分及限時優惠

生化危機2重製版今日推出iPhone / iPad / Mac 版　可免費體驗遊戲開頭部分及限時優惠

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Capcom 宣布，《生化危機2：重製版》（BioHazard RE2／Resident Evil 2）現已正式推出 iPhone、iPad 和 Mac 版本，售價為3,990日圓（約$204港幣）。為慶祝發售，官方推出限時優惠，至 2025 年 1 月 8 日前，玩家可享優惠價990日圓（約$50港幣）。

《生化危機2：重製版》以經典的《生化危機2》為基礎，加入全新解釋和最新畫面，帶來更震撼的遊戲體驗。故事背景設於遭受生物災害侵襲的浣熊市，玩家將透過新人警察Leon里昂和Claire克蕾兒的視角，展開求生之旅。

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主角之一，Leon里昂 主角之一，Claire克蕾兒 神祕女性，Ada Wong 浣熊市警局 僅藉著微弱燈光探索浣熊市警察局 以「究極生命體」為目標開發的 B.O.W.（人形生物武器）暴君(Tyrant) 浣熊市除了殭屍外還有各種生物

支援多種裝置，遊戲體驗更佳

本作支援配備 A17 Pro 晶片的 iPhone 和 iPad mini，以及配備 M1 晶片或以上的所有 iPad 和 Mac 裝置。玩家只需使用相同的 Apple ID，即可在多個裝置上遊玩，享受無縫的遊戲體驗。

《生化危機2：重製版》支援 iPhone 和 iPad 的虛擬按鍵操作，並新增自動射擊選項，觸控操作經過最佳化，帶來更直觀的遊戲體驗。此外，玩家還可連接藍牙控制器，享受與家用遊戲機相同的操作手感。

《生化危機2：重製版》現已上架，玩家可免費體驗遊戲開頭部分，喜歡的話再決定是否購買完整版。

 

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