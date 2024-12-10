生化危機2重製版今日推出iPhone / iPad / Mac 版　可免費體驗遊戲開頭部分及限時優惠

Capcom 宣布，《生化危機2：重製版》（BioHazard RE2／Resident Evil 2）現已正式推出 iPhone、iPad 和 Mac 版本，售價為3,990日圓（約$204港幣）。為慶祝發售，官方推出限時優惠，至 2025 年 1 月 8 日前，玩家可享優惠價990日圓（約$50港幣）。

《生化危機2：重製版》以經典的《生化危機2》為基礎，加入全新解釋和最新畫面，帶來更震撼的遊戲體驗。故事背景設於遭受生物災害侵襲的浣熊市，玩家將透過新人警察Leon里昂和Claire克蕾兒的視角，展開求生之旅。

支援多種裝置，遊戲體驗更佳

本作支援配備 A17 Pro 晶片的 iPhone 和 iPad mini，以及配備 M1 晶片或以上的所有 iPad 和 Mac 裝置。玩家只需使用相同的 Apple ID，即可在多個裝置上遊玩，享受無縫的遊戲體驗。

《生化危機2：重製版》支援 iPhone 和 iPad 的虛擬按鍵操作，並新增自動射擊選項，觸控操作經過最佳化，帶來更直觀的遊戲體驗。此外，玩家還可連接藍牙控制器，享受與家用遊戲機相同的操作手感。