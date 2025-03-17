療愈之旅丨不再報仇式 亦非解鎖式 Klook 2025 Travel Pulse出爐 指逾半港人旅行為逃避沉悶日常

大家去旅行的目的是甚麼？上周Klook公布最新《2025 Travel Pulse旅遊習慣及趨勢調查報告》，結果顯示幾乎所有年輕旅客均視旅行為減壓方式，比起疫後復常立即動身的「報復式旅遊」，至去年尋找另類「隱世」行程的「解鎖式旅遊」，今年的調查揭示了逾半數(52%)港人希望用旅行逃避沉悶日常，而綜觀千禧世代和Z世代更以身心健康作為旅遊的優先事項，追尋「療愈之旅」成為當下新世代旅遊的代名詞。Klook香港及澳門區總經理岑皓祺Kenny表示，91%新世代旅客願意將高達一半的預算用於有意義的旅遊體驗。「92%出遊返家後即經歷『旅行後遺症』(post-travel blues)，近七成港人更已計劃下趟行程。因此Klook更要搜羅更多出行優惠，讓大家更易動身展開另一次旅程。」

64%人將旅遊定義為「療愈之旅」 出境業務方面，調查發現64%千禧世代及Z世代視旅遊為重整心情的療愈之旅；香港方面，52%港人希望透過旅遊逃離沉悶的日常，47%旨在透過旅遊對抗工作倦怠。調查又指89%港人已計劃於2025年至少安排一次海外旅遊，除了日本繼續成為最受歡迎的旅遊地區，錄得30%按年預訂量增長外，也將目光投向長線遊如北歐的瑞典和挪威、南半球的澳洲等。新興旅遊選擇方面，中東和越南更達九成的同步增長，隨著高鐵連接更多中國內地城市，相關增長亦大飆62%。

入境業務方面，官方指入境香港預訂體驗按年增長65%，Kenny稱超越了行業平均32%增長率的兩倍，當中日本旅客激增2.15倍，美國及印度遊客亦錄得155%增長。Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢Winnie認同政府推動盛事之故，並表示隨著啟德體育園的啟用，對香港旅遊業感到樂觀。 報告還揭示5大關鍵旅遊趨勢： 新世代旅客願意花更多預算去配合深度行程體驗。 更依賴社交媒體去規劃旅程，並願望多付額外兩成支出來達至複製網紅行程和打卡景點。 高達1/3旅客會在抵達目的地才預訂旅遊體驗，即興旅旅更靈活。 40%旅客傾向支持永續旅遊。 Z世代更為擅於用AI安排旅程，41%港人更利用AI翻譯協助。