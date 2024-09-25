真‧三國無雙 起源將於2025年1月發售　首部宣傳片公開

由光榮特庫摩（KOEI TECMO Games）製作的戰術動作遊戲《真‧三國無雙》系列最新作《真‧三國無雙 起源》（PS5 / Xbox Series X|S / Steam）確認將於2025年1月17日正式發售，並在PlayStation直播節目「State of Play」上公開了首部宣傳影片。

原創主角與全新故事

《真‧三國無雙 起源》將以原創主角「無名英雄」的視角展現全新「三國」故事。故事背景設定在廣袤的中華大地，英雄們的信念在此交匯，玩家將從「無名英雄」的視角出發，探索這個壯麗世界的魅力。

享受戰場上的極致爽快感

在這款遊戲中，玩家將置身於充滿緊張氣氛的戰場，與鋪天蓋地的敵軍展開殊死搏鬥。除了憑藉自己的實力，玩家還可以與盟軍協同作戰，挑戰《真‧三國無雙》系列獨有的戰術戰役，享受系列史上最極致的爽快感。