短訊詐騙｜#號開頭都可以做假　一文教你iPhone／Android 機可以點預防

早前有騙徒透過「偽基站」方式，利用 2G（GSM）網絡、繞過電訊商向外傳送「#」號開頭詐騙短訊。想避免中招的話，現時其中一個有效方法，為暫停 智能手機的 2G 網絡功能。
iPhone 用家可以咁做：
- 禁用 2G 預防假訊息，iPhone 用家可利用「設定」內「私隱與保安」功能；
- 打開分頁後點選「封鎖模式」，進入後選擇「開啟封鎖模式」；
- 「封鎖模式」會提醒用家在啟動後，會出現的通訊及數據傳輸暫停情況；
- 看完描述再選擇「開啟封鎖模式」>「開啟並重新啟動」即可。
考慮到封鎖模式將對 iPhone 日常應用有頗明顯影響，除身處「重災區」深受此處「#」號開頭詐騙短訊困擾，否則應謹慎使用。
Android 用家可以咁做：
Android版本自帶「封鎖模式」
相對 iOS 裝置，Android 用家可選方案就更多。除 Android 15 或更新版本自帶近似「封鎖模式」，用家亦能在 Google Play Store 找到相應 App。
本文透過在 Google Play 搜尋關鍵字「4G Only」，從列出相關網絡管理工具中，選擇了下載數高達 1 千萬以上的《Force LTE Only（4G/5G）》。
《Force LTE Only（4G/5G）》下載頁面
- 安裝及賦予相應權限後，用家可在 App 主介面，點擊下方「Read how to use app」，觀看使用教學；
- 教學頁面透過簡潔捲軸方式，逐步指引用家進行所需網絡傳輸限制設定；
- 查看教學後點擊左下方「Force LTE」快捷鍵，按手機 Android 版本選擇不同方式（本文試用手機預載 Android 14，故點選 Method 2 鍵）；
- 進入 Phone Info 頁面後再依循教學設定內容，調整包括「Set preferred Network Type」等相關參數即可。
Mobile Magazine 短評：Android 跟 iOS 平台均有限制 2G 網絡方法，在特定情況下用作阻擋藉此方式發送詐騙短訊，應可減少蒙受損失機率。
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