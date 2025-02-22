短訊詐騙｜#號開頭都可以做假　一文教你iPhone／Android 機可以點預防

早前有騙徒透過「偽基站」方式，利用 2G（GSM）網絡、繞過電訊商向外傳送「#」號開頭詐騙短訊。想避免中招的話，現時其中一個有效方法，為暫停 智能手機的 2G 網絡功能。

iPhone 用家可以咁做：

考慮到封鎖模式將對 iPhone 日常應用有頗明顯影響，除身處「重災區」深受此處「#」號開頭詐騙短訊困擾，否則應謹慎使用。

Android 用家可以咁做：

Android版本自帶「封鎖模式」

相對 iOS 裝置，Android 用家可選方案就更多。除 Android 15 或更新版本自帶近似「封鎖模式」，用家亦能在 Google Play Store 找到相應 App。

本文透過在 Google Play 搜尋關鍵字「4G Only」，從列出相關網絡管理工具中，選擇了下載數高達 1 千萬以上的《Force LTE Only（4G/5G）》。

安裝及賦予相應權限後，用家可在 App 主介面，點擊下方「Read how to use app」，觀看使用教學； 教學頁面透過簡潔捲軸方式，逐步指引用家進行所需網絡傳輸限制設定； 查看教學後點擊左下方「Force LTE」快捷鍵，按手機 Android 版本選擇不同方式（本文試用手機預載 Android 14，故點選 Method 2 鍵）； 進入 Phone Info 頁面後再依循教學設定內容，調整包括「Set preferred Network Type」等相關參數即可。

Mobile Magazine 短評：Android 跟 iOS 平台均有限制 2G 網絡方法，在特定情況下用作阻擋藉此方式發送詐騙短訊，應可減少蒙受損失機率。

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