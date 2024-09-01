碧咸同款！ Bowers & Wilkins新出Pi8及Pi6無線降噪耳機

英國音響名牌Bowers & Wilkins公布兩款新一代真無線藍牙耳機Pi8及Pi6，機身經過全新設計，更加簡約利落。旗艦產品Pi8藍牙耳機升級至12mm碳膜動圈單元、支援aptX Lossless技術，自適應降噪功能亦進一步強化。入門級Pi6繼承了上一代旗艦耳機Px7 S2e的大部份規格及技術，支援Qualcomm最新ANC晶片，親民價位但音質絕不輸蝕。

兩款新耳機升級了穿戴感應器，用家穿脫耳機時，自動停播、開播反應瞬速準確；耳機觸控面板經防水加工能準確操作；抗噪收音咪設在耳機頂部邊緣，有效收集環境噪音及風噪情報，提升噪音抑制演算法的精準度。

Pi8外形尺寸重新設計、線條更流線貼服，光面機身印有品牌字樣，同時用作觸控面板，加上金屬色圓環包邊，感覺奢華。提供4種配色及4種不同尺寸的耳膠，舒適貼合不同耳形。Pi6設計較為簡約，但色彩選擇偏向粉色，更加年青。

Pi8採用獨家研發的Alango ANC降噪演算法系統，而Pi6採用CVC2系統，提升在各種嘈雜環境中的降噪能力，亦改善了通透模式。

Pi8採用與Px8類似的碳膜動圈單元，直徑更由Pi7 S2的9mm大增至12mm，改善高頻性能。機身內還擁有獨立的專用ADI DSP、DAC和功放。Pi6則使用與Px7 S2e類似的生物纖維動圈單元，並同樣加大至12mm直徑。兩款耳機均支援24bit / 96kHz aptX Adaptive編碼，而Pi8更支援再高一級的aptX Lossless ，將CD音質以無損壓縮、穩定而又低延遲的方式傳送至耳機。

24小時續航力

Pi6和Pi8均升級至藍牙5.4，能同步連接兩台設備，從充電盒取出一刻即能快速自動配對。重新設計的藍牙接收天線，有效減輕電磁波帶來的干擾，提高續航力及連線可靠性。

兩款耳機還採用了最新的Qualcomm低功耗TWS耳機晶片組，開啟ANC功能計算，Pi6的單機續航力提升至8小時，加上充電盒的16小時播放時間可使用24小時。而Pi8續航力則為6.5小時，配以充電盒總計播放20小時。

充電盒直駁訊源

Pi8及Pi6均擁 IP54級別防塵防水規格，充電盒尺寸更纖薄，Pi8的智能充電盒更可當作一個支援 aptX Adaptive制式的「無線音頻發射器」，用於藍牙規格稍舊的家用電腦、遊戲機、Mac或使用 USB-C 駁口的iPhone 15，即能為耳機傳送24bit / 96kH 高解析度音質。

Pi8及Pi6支援Apple產品的Made For iPhone (MFi)及Android全新Google Fast Pair (GFPS)制式（官方即將公布），可以在各種音樂應用程式中直接調節低音和高音等化器。同時亦提供Bowers & Wilkins Music手機App控制，Pi8可作5段EQ調校，Pi6則可調整低音及高音，兩款同樣可正負6 級調校。

Bowers & Wilkins Pi8設有亮黑、亮白、午夜藍及翡翠綠（預計於9月推出），售價$3380，現已推出。Pi6預計於9月上市，有暗灰、雲白、冰川藍及森林綠配色，售價$1980。