科技預測丨Pure Storage預測2024年AI和可持續發展 將推動亞太與日本科技應用和人才發展

數據儲存技術與服務供應商Pure Storage上月發表2024年科技展望,表示自去年起,AI與可持續發展這兩大趨勢將延續至今年於亞太地區和日本的科技應用和人才發展。而隨著政治、社會和經濟不穩的情況持續,企業將會繼續注重科技投入的實用性,透過AI改善營運模式,並堅守營運環境可持續發展的目標。

Pure Storage最新報告《變革驅動的主因:應對採用人工智能的能源與數據挑戰》(Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption)指出重新評估數據基礎架構的重要性,以實現從AI中獲得的價值,並且控制能源成本(連結)。