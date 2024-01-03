科技預測丨Pure Storage預測2024年AI和可持續發展 將推動亞太與日本科技應用和人才發展

數據儲存技術與服務供應商Pure Storage上月發表2024年科技展望，表示自去年起，AI與可持續發展這兩大趨勢將延續至今年於亞太地區和日本的科技應用和人才發展。而隨著政治、社會和經濟不穩的情況持續，企業將會繼續注重科技投入的實用性，透過AI改善營運模式，並堅守營運環境可持續發展的目標。
Pure Storage最新報告《變革驅動的主因：應對採用人工智能的能源與數據挑戰》(Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption)指出重新評估數據基礎架構的重要性，以實現從AI中獲得的價值，並且控制能源成本(連結)。
2024年儲存趨勢預測
1, AI將徹底改變雲端運算
隨著採用顯示卡(GPU)等AI特定服務的新一代專業雲端供應商的出現，預計雲端運算領域將會有重大變革，雲端將顛覆現有的基礎架構即服務(IaaS)超大規模企業的固有生態。
2, 更多雲端主權(Sovereign Cloud)出現
因數據使用和位置的相關條例將進一步收緊，企業對雲端主權的需求將日益增長，尤其是金融服務業。此外，如GenAI等人工智能系統，在訓練過程中亦會出現主權問題。愈來愈多企業需符合政府的法規，要求在其管轄範圍內儲存數據，以加強數據控制。而澳洲、新西蘭、日本和印尼等國家現正推動雲端主權。
3, IT部門將會被要求實現公司的環境可持續發展目標擔當更重要的角色
環境可持續發展重要性持續上升，在邁向營運可持續的目標時，IT部門將會被要求擔當更重要的角色。以往他們被要求提高能源效益，但愈來愈多人認為IT能夠並必須在整間公司的營運中，需要進一步發揮更大的作用。其中一個領域便是軟件標準化，而有數據估計，90%的能源都浪費在低效率的軟件上。
4, 另一波人才短缺將集中在AI領域
針對GenAI等人工智能領域，人才搶奪戰將會導致薪金上升，亦會有大量AI項目因人才短缺而延遲。另外，例如雲端運算、Kubernetes、數據架構和網路安全亦是人才荒的行列。