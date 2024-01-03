科技預測丨Pure Storage預測2024年AI和可持續發展 將推動亞太與日本科技應用和人才發展

Pure Storage港澳區系統工程主管葉麗芳(右)、港澳區總經理楊玉珊(中)及港澳區渠道技術總監張少愷(左)。

數據儲存技術與服務供應商Pure Storage上月發表2024年科技展望，表示自去年起，AI與可持續發展這兩大趨勢將延續至今年於亞太地區和日本的科技應用和人才發展。而隨著政治、社會和經濟不穩的情況持續，企業將會繼續注重科技投入的實用性，透過AI改善營運模式，並堅守營運環境可持續發展的目標。 Pure Storage最新報告《變革驅動的主因：應對採用人工智能的能源與數據挑戰》(Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption)指出重新評估數據基礎架構的重要性，以實現從AI中獲得的價值，並且控制能源成本(連結)。

2024 年儲存趨勢 預測 1, AI將徹底改變雲端運算

隨著採用顯示卡(GPU)等AI特定服務的新一代專業雲端供應商的出現，預計雲端運算領域將會有重大變革，雲端將顛覆現有的基礎架構即服務(IaaS)超大規模企業的固有生態。 2, 更多雲端主權(Sovereign Cloud)出現

因數據使用和位置的相關條例將進一步收緊，企業對雲端主權的需求將日益增長，尤其是金融服務業。此外，如GenAI等人工智能系統，在訓練過程中亦會出現主權問題。愈來愈多企業需符合政府的法規，要求在其管轄範圍內儲存數據，以加強數據控制。而澳洲、新西蘭、日本和印尼等國家現正推動雲端主權。