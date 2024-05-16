Spatial Audio空間音訊是甚麼？耳機點聽法先有最佳臨場感?

今天，我們將重點介紹近年來應用於耳機的空間音訊(Spatial Audio)。空間音訊的概念相當廣泛。總的來說，任何能讓我們分辨聲音方向和位置的音頻都可以被視為空間音訊。
空間音訊使體驗更加真實
今天，我們將重點介紹近年來應用於耳機的空間音訊。當你戴上普通的立體聲耳機時，無論你把手機放在哪裡，或者你如何搖晃頭部，聲音似乎都直接傳入你的耳朵。然而，在現實生活中，如果有人敲門，聲音來自門口，而不是你站在房間的哪個位置。聲音的位置不會因為你移動而改變。
空間音訊的理想效果是讓你感覺自己真正處於特定的環境中。它讓你沉浸在與聲音源相同的空間中，使體驗更加真實。傳統上，在聽音樂或觀看電影時，要實現這種臨場感，需要依賴軟件模擬。但是，空間音訊將其提升到了更高的層次，結合了軟件和硬件。
以下是空間音訊在耳機上的工作原理：
- 陀螺儀檢測：配備陀螺儀的耳機檢測你頭部的移動方向。
- 計算聲音變化：根據聲音源的速度、方向和距離，空間音訊算法計算聲音應該如何隨著你移動頭部而變化。這包括前後、左右和上下位置的調整。
- 創建3D聲音環境：目標是模擬完整的3D聲音環境。例如，觀看恐怖電影時，如果腳步聲從右到左，你轉頭向右，腳步聲就會從前方靠近。
空間音訊可以增強整體氛圍
雖然空間音訊增強了臨場感，但如果你不是靜止不動，可能會感到迷失方向。然而，對於靜態活動（如連續觀看節目、電影或體育比賽），空間音訊可以增強整體氛圍。
使用頭部追蹤空間音訊功能時，最好保持手機穩定，避免改變屏幕方向，以確保最佳效果。
因此，在選擇耳機時，請考慮你的使用習慣。如果你追求空間感，喜歡感覺自己身處其中，不妨試試具有空間音訊功能的耳機！
文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出