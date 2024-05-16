Spatial Audio空間音訊是甚麼？耳機點聽法先有最佳臨場感?

今天，我們將重點介紹近年來應用於耳機的空間音訊(Spatial Audio)。空間音訊的概念相當廣泛。總的來說，任何能讓我們分辨聲音方向和位置的音頻都可以被視為空間音訊。

空間音訊使體驗更加真實

今天，我們將重點介紹近年來應用於耳機的空間音訊。當你戴上普通的立體聲耳機時，無論你把手機放在哪裡，或者你如何搖晃頭部，聲音似乎都直接傳入你的耳朵。然而，在現實生活中，如果有人敲門，聲音來自門口，而不是你站在房間的哪個位置。聲音的位置不會因為你移動而改變。

空間音訊的理想效果是讓你感覺自己真正處於特定的環境中。它讓你沉浸在與聲音源相同的空間中，使體驗更加真實。傳統上，在聽音樂或觀看電影時，要實現這種臨場感，需要依賴軟件模擬。但是，空間音訊將其提升到了更高的層次，結合了軟件和硬件。