第20屆中國國際動漫節將設香港館　30家本地動漫手遊公司參展

香港數碼娛樂協會將分別在杭州及東莞的大型展覽項目上設立香港館，推廣香港的動漫、遊戲、潮流玩具及相關產業。

為推動香港數碼娛樂產業在內地的進一步發展，並促進兩地產業的交流和合作，香港數碼娛樂協會將分別在杭州及東莞的大型展覽項目上，首次以「潮遊動漫」為主題設立香港館，推廣香港的動漫、遊戲、潮流玩具及相關產業。

香港數碼娛樂協會今日率先舉行第20屆中國國際動漫節（杭州）香港館誓師大會，邀請到香港數碼娛樂協會主席彭子傑、香港動漫畫聯會副會長溫紹倫，以及羚邦集團、猿創作、點五制作、海洋創作等共30間參展的本地動漫、遊戲、潮流玩具及相關產業龍頭企業的代表出席。

30間本地參展商

中國國際動漫節涵括漫畫、動畫、遊戲及科技等等不同內容，將於5月29至6月2日舉行，設立「香港館」面積約480多平米，現場展示30間參展香港企業逾20個知識產權（IP）及其數十個創意產品。館內更有經典的香港漫畫或創作角色的角色扮演、巨型雕塑，以及多項現場分享活動及遊戲體驗活動等等，令參觀者對香港數碼娛樂業有更深的認識。

30間香港參展商有多種潮流玩具、特獎手遊、動畫製作、原著動漫等不同創意領域，部份更涉及虛擬運動技術、網上虛擬偶像、直播平台等本地研發的科技。例如豈寅遊戲科技的體感遊戲連智能棒、掌機槍；以及全球最輕巧的XR虛擬背景直播系統im-Booth等。

繼中國國際動漫節後，項目將於7月25至28日舉行的中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會上再度設立香港館。