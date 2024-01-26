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科技
2024-01-26 04:32:23
日報

筆電都要有AI Samsung Galaxy Book4 智能進化

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筆電都要有AI Samsung Galaxy Book4 智能進化

筆電都要有AI Samsung Galaxy Book4 智能進化

挾著AI加持，Samsung Galaxy S24系統甫開訂即獲市場追捧。其實三星除了AI手機外，廠方的Galaxy Book4系列也開啟AI筆電新面貌。全新Galaxy Book4系列配備Intel智能處理器，令筆電擁有強大的AI處理能力，無論工作還是娛樂場景，筆電表現更聰敏。
 

Samsung GalaxyBook4

最高搭載Intel Core Ultra 9，配合Intel推出AI PC加速計劃，增強生產力。

最高搭載Intel Core Ultra 9處理器

全新Galaxy Book4系列備有14吋/16吋的Book4 Pro、16吋Pro 360及16吋Book4 Ultra三級別選擇，採用月石灰配色低調型格設計。當中Galaxy Book4 Ultra採用最新Intel Core Ultra 9智能處理器、更高性能的圖像處理器GPU和新增神經網絡處理器NPU，配合Intel推出AI PC加速計劃，與百多個獨立軟體供應商攜手，令該智能處理器擁有更強大的AI處理能力，加強生產力。此外，筆電可選最高NVIDIA GeForce RTX 4070圖像處理器，憑藉NVIDIA Studio技術支持的快速GenAI創作工具，如透過RTX驅動的Stable Diffusion輸入簡單文字指令，即可創造出圖像；而NVIDIA深度學習超高取樣技術，亦為逾500款光線追蹤熱門遊戲和應用程式呈現更高畫質的視覺體驗。

Samsung GalaxyBook4

內置NVIDIA GeForce RTX 4070，為娛樂提供更高畫質的視覺體驗。

Vision Booster與戶外演算法

Galaxy Book4系列的升級觸控屏呈現更清晰廣闊的視野，系列採用Dynamic AMOLED 2X顯示屏，支援Vision Booster視覺增強功能，採用智能化的戶外演算法，在光線明亮的情況下自動提升能見度和突顯屏幕色彩，加上由音響品牌AKG專業調音的四揚聲器系統及Dolby Atmos音效，提供清晰高音以及沉穩低音表現。針對降溫效能，Galaxy Book4 Ultra採用加闊11%後的散熱組件，和以不均勻葉片間距設計的雙風扇；而140W充電器更容許Galaxy Book4 Ultra僅30分鐘就能為設備充電55%，充電量較上代提升了1.4倍。

智能互聯的Galaxy生態圈

當與Galaxy手機和Galaxy Tab一同使用，Galaxy Book4系列用家更能進一步提升生產力和創造力。如透過Samsung Studio讓所有Galaxy設備上使用影片創作工具，筆電可編輯手機或平板正在編輯的影片；Photo Remaster功能能夠在筆電的Samsung Gallery使用，透過AI技術自動移除相片中不必要的影子和反光情況，協助用戶快速修正相片。連同Second Screen功能讓用戶能夠以平板作為Galaxy Book4的延伸屏幕，透過複製模式、擴展模式或新增的旋轉模式提升生產力。售價方面，Samsung Galaxy Book4系列售11,980港元起(Intel Core Ultra 5、16GB+512GB)，2月26日上市。

查詢：3698 4698

Samsung Galaxy Book4
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