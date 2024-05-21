網絡保安丨FortiOS 7.6為Fortinet Security Fabric帶來大升級 加強企業網絡防禦能力

(左起)Fortinet中國内地及香港、澳門地區與蒙古國資深區域總監馮玉明Cherry、Fortinet執行副總裁 - 技術與產品管理Robert May、Fortinet全球技術主管、高級副總裁 - 工程及預售負責人Filippo Cassini及Fortinet香港區總經理馮家健Michael。

愈來愈多企業尋求更簡便的整全網絡保安解決方案，Fortinet憑藉安全存取服務邊緣(SASE)雲端架構模型，結合網路和資安即服務功能，以單一雲端服務的形式提供，讓任何地點的遠端工作者，都能善用防火牆即服務(FWaaS)、安全網路閘道(SWG)、零信任網路存取(ZTNA)以及威脅偵測功能。

Fortinet在過去20年專注開發單一作業系統的解決方案，並投資於Fortinet的專用運算處理器FortiASIC。至今，FortiOS已是全球最強大的即時網絡安全作業系統之一，有效簡化跨內容、應用程式、用戶、裝置、數據和位置的管理。日前Fortinet香港邀請美國總公司代表，介紹FortiOS 7.6連串重大更新。活動上更宣布香港區總舵手馮玉明Cherry昇任Fortinet中國内地及香港、澳門地區與蒙古國資深區域總監，並向傳媒介紹新任香港區總經理馮家健Michael。