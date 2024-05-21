網絡保安丨FortiOS 7.6為Fortinet Security Fabric帶來大升級 加強企業網絡防禦能力

愈來愈多企業尋求更簡便的整全網絡保安解決方案，Fortinet憑藉安全存取服務邊緣(SASE)雲端架構模型，結合網路和資安即服務功能，以單一雲端服務的形式提供，讓任何地點的遠端工作者，都能善用防火牆即服務(FWaaS)、安全網路閘道(SWG)、零信任網路存取(ZTNA)以及威脅偵測功能。
Fortinet在過去20年專注開發單一作業系統的解決方案，並投資於Fortinet的專用運算處理器FortiASIC。至今，FortiOS已是全球最強大的即時網絡安全作業系統之一，有效簡化跨內容、應用程式、用戶、裝置、數據和位置的管理。日前Fortinet香港邀請美國總公司代表，介紹FortiOS 7.6連串重大更新。活動上更宣布香港區總舵手馮玉明Cherry昇任Fortinet中國内地及香港、澳門地區與蒙古國資深區域總監，並向傳媒介紹新任香港區總經理馮家健Michael。
FortiOS 7.6新功能涵蓋以下領域，客戶能夠更有效降低風險和複雜性。
FortiOS 7.6為Fortinet Security Fabric帶來數百項升級，包括Secure SD-WAN、SASE、零信任網絡存取(ZTNA)、自動化、配置、遠程瀏覽器隔離和數碼體驗監控(DEM)等，同時提供靈活的使用選項(SaaS或PaaS)。
- 利用生成式人工智能作威脅分析和產品部署：FortiOS 7.6以現有的生成式人工智能為基礎，加快威脅調查和修復，並將FortiAI(舊稱Fortinet Advisor)無縫地整合至Fortinet的中央數據湖FortiAnalyzer，及其統一管理控制台FortiManager。這些整合分別加強了威脅分析和回應，並簡化網絡和安全營運。而在Fortinet Security Fabric中擴展FortiAI，有助更快地做出決策、快速檢測和修復事件，確保企業能夠輕鬆採用所需技術。
- 全面數據保護功能：Fortinet Security Fabric的集中式數據保護結合了Fortinet Security Fabric上的執行點，使更多企業能夠採用和管理完整的數據外洩防護(DLP)策略。這些FortiOS 7.6強化功能確保敏感信息在混合網絡中的任何位置都保持安全。
- 增加端點偵測和回應功能至Fortinet的統一代理：Fortinet Security Fabric的統一代理FortiClient將與完整的端點偵測和回應(EDR)整合，加強勒索軟件保護、基於行為的偵測和自動回應，以更深入的可見性、控制和ZTNA遠端存取功能。Fortinet提供統一代理，包括VPN、 ZTNA、端點保護平台(EPP)、 EDR、 DEM、網絡存取控制(NAC)和SASE，減少代理分散，簡化在複雜環境中的管理。
- 更多應對網絡安全技能短缺的方法：除了生成式人工智能之外，FortiAnalyzer現提供了即用型的SIEM和SOAR服務，提供更廣泛的數據獲取和自動化營運手冊，以簡化安全營運(SecOps)的採用和擴展。Fortinet的SOC即服務(SOC-as-a-Service)提供加強的營運升級，支持安全營運；新升級亦新增Managed FortiGate支援網絡營運團隊。
這些服務反映Fortinet致力支持合作夥伴擴大其產品組合，為更廣泛的受眾提供服務並在各地推動最佳實踐部署。新服務專門幫助Fortinet的合作夥伴更有效地解決持續存在的網絡安全技能短缺問題，並簡化其終端客戶的數碼轉型。
單一作業系統的能力
Fortinet 致力整合其產品組合到單一個作業系統， 並投資於客製化ASICs，為各種規模的客戶在以下領域帶來實際效益：
- 防火牆：FortiOS配合Fortinet內部開發的ASICs，提供強大的效能和能源效率優勢。所有FortiGate型號均採用單一作業系統，Fortinet的客製化ASICs加強了FortiOS的功能，支持14種網絡和安全應用程式，從而實現基礎設施安全的混合網狀防火牆模式，透過一致的安全策略和管理來保護本地、遠端和雲端環境。
- 分段和ZTNA：對於受管裝置，ZTNA控制會檢查連接到應用程式和數據的用戶，並使用相同的FortiOS應用程式網關對應用程式進行分段存取。FortiOS提供的高吞吐量、低延時的數據中心防火牆支援內部分段防火牆，進一步限制了網絡犯罪分子和勒索軟件程式的橫向移動。
- OT/IoT/邊緣安全：基於FortiOS可控制和保護有線和無線網絡，該安全服務亦可無縫擴展至邊緣，為IoT裝置、OT網絡和其他無代理裝置提供一致的保護。
- 統一SASE：憑藉Fortinet的全球可擴展網絡基礎架構，在世界各地的網絡接點執行FortiOS可保護混合工作模式下的工作人員及邊緣環境。該網絡也由FortiOS內建的行業領先SD-WAN功能為基礎，以改善用戶體驗。
- AI驅動的安全營運：所有這些應用場景均由Fortinet先進的AI-driven Security Operation保護，通過單一數據湖和在Fortinet安全結構中統一應用FortiOS，共同攝取數據、遙測和威脅資訊。
Fortinet Security Fabric平台
Fortinet透過Fortinet Security Fabric為客戶提供網絡安全平台解決方案，該架構通過單一作業系統(FortiOS)、一個統一代理(FortiClient)、一個管理控制台(FortiManager)與一個數據湖(FortiAnalyzer)，將網絡和安全整合並保護整個數碼攻擊面。該平台專注於三大企業支柱，包括安全網絡、統一SASE及以AI驅動的安全營運。
它涵蓋50多項企業級產品和服務，包括網絡防火牆、有線和無線LAN、 SD-WAN、 SASE、 SIEM和EPP。這廣泛的產品整合覆蓋範圍，加上開放API和500多家第三方合作夥伴組成的深度科技術聯盟生態系統，確保客戶可以基於目前部署的產品構建平台，並利用Fortinet Security Fabric為其獨有的需求帶來最大價值。