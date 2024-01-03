網絡保安預測丨FortiGuard Labs預測生成式AI與網絡犯罪即服務 令企業更易受到網絡攻擊

全方位網絡保安服務方案供應商Fortinet早前發布由FortiGuard Labs全球威脅情報及研究團隊撰寫，對2024年網絡威脅的局勢預測。2024威脅預測報告探討AI對網絡犯罪集團爭奪戰的影響，並分享未來一年及後數碼環境的新興網絡威脅趨勢。報告顯示，在這個「網絡犯罪即服務」(CaaS)攻擊激增的時代，加上生成式AI的出現，黑客更容易進行攻擊，並進一步提升攻擊活動的複雜性。反映世界各地組織迫切需要加強其集體抵禦能力，以應對不斷發展的網路犯罪策略、技術和程序(TTP)。

Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明Cherry上月邀請傳媒出席茶敍，分享今次報告的洞見。她表示，「FortiGuard的2024年威脅預測報告強調網絡犯罪即服務擴展引致升級網絡威脅，以及生成式AI帶來的影響。網絡犯罪者具備先進的科技、採用更隱密的技術、攻擊對象更多元化，因此網絡安全社群必須共同應對。這意味著企業應積極建立網絡恢原力的文化、減少技能差距，從而加強企業防禦。該報告提供了規劃建議及切實可行的見解，以應對不斷變化的威脅，助企業保護數碼環境。」

2024 年及後的網絡威脅趨勢 1. 升級攻擊策略：過去幾年，全球勒索軟件攻擊急劇增加，各行各業不同規模的企業都成為目標。然而，隨著越來越多的網絡犯罪分子發起勒索軟件攻擊，以獲取豐厚的回報，網絡犯罪組織已逐漸吞沒了大部分規模較小、容易被入侵的目標。放眼未來，預計攻擊者將採取專攻大型企業的策略，將目標轉移到關鍵行業，例如醫療、金融、交通和公共事務等。一旦這些行業的機構受到攻擊，將對社會產生嚴重的負面影響，並為攻擊者帶來豐厚回報。網絡犯罪分子預計將擴大攻擊策略，進行更個人、具攻擊性和破壞性的攻擊。

2. 零日漏洞新時代：隨著企業擴展日常業務營運時所依賴的平台、應用程式和技術，網絡犯罪分子有更多機會發掘和利用軟件漏洞部署攻擊。2023年「零日漏洞」(Zero-day Attack)和新的公共漏洞和暴露(Common Vulnerability and Exposures，簡稱CVEs)的數量創歷史新高，並且持續增加。鑑於零日漏洞為攻擊者帶來價值，預計在網絡犯罪即服務的社群中將出現零日漏洞經紀人，在暗網上向多個買家出售零日漏洞；而N日漏洞仍然對企業構成重大的安全風險。 3. 攻擊者從内部部署策略：不少企業正在提升其網絡安全管理，並採用新技術和流程來加強自身防禦。這些強化的安全措施令攻擊者更難從外部滲透到網絡中，因此網絡犯罪分子必須找到新方法來達到目的。有見及此，預測攻擊者將繼續依序部署他們的策略、勘察和將漏洞武器化，並開始從目標企業內部獲得初始訪問權限。