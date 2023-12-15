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科技
2023-12-15 14:30:00

聖誕送禮必選 女生最愛 Sudio N2/N2 Pro 冬日禮遇 請您食Lady M

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聖誕送禮必選 女生最愛 Sudio N2/N2 Pro 冬日禮遇 請您食Lady M

聖誕送禮必選 女生最愛 Sudio N2/N2 Pro 冬日禮遇 請您食Lady M

聖誕節愁緊揀咩禮物送俾另一半或者閏密？Sudio最近推出N2/N2 Pro入耳式真無線耳機或者是一個不錯的選擇！事關兩款耳機均有冬日限定禮遇，現凡購買Sudio N2N2 Pro，即送價值80港元Lady M電子現金券，同最愛享受人氣切餅甜點！全系列採用粉色少女風格設計，提供IPX4防水、藍牙5.3連接與30小時超長續航力，其中Pro版更具備主動降噪，加上定價相宜，饋贈或自用均大方得體！

加入主動降噪功能、耳罩設有薄矽膠套，音色較具臨場感的Sudio N2 Pro。

加入主動降噪功能、耳罩設有薄矽膠套，音色較具臨場感的Sudio N2 Pro。

少見半入耳式帶柄設計

坊間真無線耳機大多數屬於入耳式選擇，部分人不喜歡耳道被塞的侷促感，甚至有敏感皮膚的朋友，因佩戴這類耳機而發炎。Sudio N2卻是市場上少見平價的半入耳式開放聲學選擇，其帶柄設計可穩妥懸掛，且淨重僅7.5克起，佩戴猶如無物。兩款耳機均採用10毫米動圈單元，其中N2備有淡紫、櫻花粉、純淨白及經典黑可供選擇，優點在於音質清新清徹；至於加入主動降噪功能、耳罩設有薄矽膠套，音色較具臨場感的入耳式N2 Pro，在黑白以外更提供北極藍與奶茶色兩款。全系列連充電器提供30小時總播放時間，Pro版在主動降噪模式下亦能播4小時40分，且快充設計1小時即叉滿電，靈活度高。售價方面，Sudio N2N2 Pro分別賣499港元與599港元，全線友和YohoLOG-ON、誠品、蘇寧有售。現凡購買N2N2 Pro耳機型號並WhatsApp登記，即可獲得80港元Lady M電子優惠券乙張*

Sudio E3旗艦級混合降噪入耳式真無線耳機。

Sudio E3旗艦級混合降噪入耳式真無線耳機。

同場加映：Sudio E3旗艦級混合降噪 $900有找

聖誕節想氹自己開心？同場Sudio E3旗艦級真無線耳機實屬抵玩之選！入耳式耳機採用混合降噪設計，表現強大而舒適，不會過於壓制，音質均衡且豐富，確保運動時感受律動，保持專注；和朋友通話時亦可放鬆身心。耳機採用10毫米動圈單元，單次充電已能連續使用67小時；快充10分鐘可用2小時，駕馭不同場合需要。IPX4防水、支援藍牙5.3連接，提供米白與黑色兩種款式的Sudio E3，賣899港元，LOG-ONZaloracsl.及豐澤有售。另有交換禮物一流的Sudio S2迷你藍牙喇叭，賣299港元，LOG-ON有售。

Sudio S2迷你藍牙喇叭。

Sudio S2迷你藍牙喇叭。

*優惠受條款及細則約束，數量有限，售完/換完即止。

(資料由客戶提供)

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