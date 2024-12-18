聖誕送Nothing 潮配KUROMI同行！

聖誕禮物送Nothing，不是「甚麼都不送」，而是選擇新世代科技品牌Nothing的一系列潮流產品，包括最新的Ear、Ear (a)、Ear (open)及CMF Watch Pro 2。現在購買這些產品，還能額外獲贈Nothing x KUROMI限定便攜包，輕鬆成為送禮高手！

Nothing Ear (a) — 好看、好聽，還懂你的需求

Ear (a)採用全新氣泡設計和纖薄邊框，外形更小巧，柔軟的邊緣設計方便攜帶，輕鬆放入口袋。搭載升級版智慧主動降噪演算法，能檢測耳道密封狀況並進一步提升降噪效果。無論是在安靜的房間還是繁忙的街道，Ear (a)會自動調節降噪強度，讓你專注於音樂而不受雜音干擾。

Nothing Ear — 獲獎設計，音質與美感兼備

承襲上一代的創新基因，Nothing Ear以標誌性的透明充電盒與一體式機身設計，榮獲2023年紅點設計大獎。耳機採用高結晶PU材質，透光率高達89%，猶如玻璃般通透。其主動降噪功能可消除高達45分貝的噪音，是Nothing產品中最強效的降噪體驗，讓你盡享清晰音質。