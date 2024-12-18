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科技
2024-12-18 07:30:00

聖誕送Nothing 潮配KUROMI同行！

資料由客戶提供

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Nothing Ear (a) 優惠價港幣$639 (原價港幣$799)

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Nothing x KUROMI限定便攜包

Nothing x KUROMI限定便攜包

聖誕禮物送Nothing，不是「甚麼都不送」，而是選擇新世代科技品牌Nothing的一系列潮流產品，包括最新的EarEar (a)Ear (open)CMF Watch Pro 2。現在購買這些產品，還能額外獲贈Nothing x KUROMI限定便攜包，輕鬆成為送禮高手！

Nothing Ear (a) — 好看、好聽，還懂你的需求

Ear (a)採用全新氣泡設計和纖薄邊框，外形更小巧，柔軟的邊緣設計方便攜帶，輕鬆放入口袋。搭載升級版智慧主動降噪演算法，能檢測耳道密封狀況並進一步提升降噪效果。無論是在安靜的房間還是繁忙的街道，Ear (a)會自動調節降噪強度，讓你專注於音樂而不受雜音干擾。

Nothing Ear — 獲獎設計，音質與美感兼備

承襲上一代的創新基因，Nothing Ear以標誌性的透明充電盒與一體式機身設計，榮獲2023年紅點設計大獎。耳機採用高結晶PU材質，透光率高達89%，猶如玻璃般通透。其主動降噪功能可消除高達45分貝的噪音，是Nothing產品中最強效的降噪體驗，讓你盡享清晰音質。

Nothing Ear 優惠價港幣$899 (原價港幣$1,199)

Nothing Ear 優惠價港幣$899 (原價港幣$1,199)

Nothing Ear (open) — 聆聽世界，保持自在

Ear (open)帶來獨特的開放式聲音技術，讓你享受高品質音樂的同時，保持對周圍環境的敏銳感知。搭配聲音密封系統（Sound Seal System）和定向揚聲器，能有效減少聲音洩漏，兼顧隱私與音質。此外，Ear (open)還內建ChatGPT整合功能，用戶可直接從耳機獲取實時資訊，實現真正的雙手自由。

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Nothing Ear (open) 建議零售價港幣$1,199

Nothing Ear (open) 建議零售價港幣$1,199

CMF Watch Pro 2 — 智能生活，一錶掌握

Nothing子公司推出的CMF Watch Pro 2是一款多功能且時尚的智能手錶，具有可更換錶圈設計，配備1.32英寸高解析度的AMOLED常亮顯示屏，並提供超過100種錶面和可自訂選項，以及超過120種運動模式，並可自動識別5種運動。它還提供全天候的心率、血氧飽和度（SpO）和壓力水平監測。

CMF Watch Pro 2 建議零售價港幣$579

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查詢熱線：3183 0168（Synergy）

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