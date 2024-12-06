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科技
2024-12-06 13:04:32

聖誕2024｜電器幫ElecBoy折扣優惠　電子產品家電低至39折

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聖誕2024｜電器幫ElecBoy推出一系列聖誕優惠，購買聖誕禮物最啱。

聖誕2024｜電器幫ElecBoy推出一系列聖誕優惠，購買聖誕禮物最啱。

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聖誕佳節將近，網購平台電器幫ElecBoy推出一系列聖誕禮遇，由即日起至12月29日期間，電器幫推出4大聖誕優惠，除了大派總值高達100萬的優惠，更推出聖誕倒數日曆，一連27日每日開拆驚喜優惠！另準備了超過19,000款聖誕禮物提案低至39折，包括電子產品、廚房電器、美容與健康產品及生活用品都齊備。

Ocoopa二合一充電暖田器$99。 Reto可重用菲林相機$99。 Nespresso Vertuo Pop咖啡機$889。 Delonghi陶瓷式暖風機$1000。 FUJIFILM Mini LiPlay即影即有相機$1400。 Philips RO純淨飲水機$1500。

聖誕倒數日曆

電器幫推出聖誕倒數日曆，一連27日，每日解鎖不同驚喜，包括低至$99快閃折扣、免運優惠、TotalCover延長保養服務9折等，每日到網站拆禮物，獲取購物禮遇。

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電器幫ElecBoy折上折優惠碼。 電器幫ElecBoy大金額優惠碼。 電器幫ElecBoy銀行優惠碼。

折上折優惠券

由即日起，電器幫大派優惠券，買滿指定金額輸入優惠碼，即可享額外折上折優惠，包括滿$800減$40、滿$1500減$75等、滿$3000減$150，總值高達$265。另有總值高達$1,500的款大金額優惠券，讓你可以用優惠價格購買禮物，包括滿$8000減$400、滿$10000減$500、滿$12000減$600等。

電器幫與多家信用卡公司及銀行合作推出付款優惠，包括Mastercard、渣打信用卡及BoC Pay App。買滿指定金額輸入指定優惠碼，即可享額外折扣，優惠碼均適用於全店所有產品。

Panasonic變頻式蒸氣烤焗微波爐$2930。 YA-MAN RF射頻再生美顏機$1870。 Sony藍牙降噪耳機$1699。 German Pool空氣淨化風扇暖風機$2029。

聖誕選物低至39折

全店超過19,000產品低至39折，分成不同價位及類別，更可使用折上折優惠入手，當中有樂聲牌微波爐、YA-MAN美顏機、Sony藍牙降噪耳機等。

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