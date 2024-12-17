聖誕2024｜Logitech聖誕優惠低至65折　再送foodpanda現金券及禮品

聖誕就快到，Logitech於即日起至12月29日推出年度壓軸優惠，精選產品低至65折，另有4重超值優惠，在LogitechClub官方網店及全線體驗店同步進行，購買指定產品或滿指定金額即可獲贈限量精美禮品。活動期間，全線體驗店更提供獨家禮物包裝服務。

鍵盤滑鼠大減價 Logitech一系列鍵盤、滑鼠、無線耳機等電腦和電競配件均有優惠，招牌MX Master 3S高階無線靜音滑鼠原價$999，優惠價$699；MX Mechanical高階無線機械鍵盤由$1499，現減至$999。新推出的無線電競滑鼠Pro X Superlight 2更由$1499減至$1099，G923 Trueforce遊戲賽車軚盤原價$3499，特價$2199。

額外聖誕優惠 另外Logitech亦有4重超值優惠，即日起至12月29日，於Logitech體驗館或官方網店LogitechClub消費滿指定金額，即送最高$250 foodpanda現金券；購買指定MX產品，贈送價值$129的玻璃咖啡杯；購買指定電競產品，免費獲得價值$129的Logitech G自動雨傘。此外，於Logitech體驗館消費滿1500，即可獲贈限量150個的旅行收納包一個； 在LogitechClub官方網店消費滿1000，則可獲贈限量100個的帆布袋一個。