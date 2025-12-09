聖誕2025｜小米減價高達66折優惠　Xiaomi 15 $3999起、Xiaomi 15T送手環

小米「聖誕嘉年華」 於12月15日至12月31日晚上11:59期間進行減價，當中包括精選手機及平板優惠。活動期間，顧客可於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 、 香港各大零售商門市及網店有以下多款特價產品。包括今年初推出的Xiaomi 15及REDMI Note 14 Series，較新的Xiaomi 15T Series都有優惠。
小米旗艦手機
今次聖誕手機優惠當中最抵買有Xiaomi 15，為上市以來最大幅減價，12GB+256GB直減$1500售價$3999起，12GB+512GB售$4499。Xiaomi 15 Ultra都減$1000，只售$7999起，取券再減$400；MIX Flip更大減$3200，售價$4499。
年度最強性價比手機Xiaomi 15T Series，推出不久都有優惠，雖然價錢不減仍售$3299起，但官網贈送Xiaomi手環9 Active、REDMI Buds 6 Play耳機及HODA晶石防摔殼。
中階機款都減
另一個中階手機系列REDMI Note 14 Series最高減$500，REDMI Note 14 Pro+及Pro減$500，售價由$1799起；REDMI Note 14則視乎容量減$200及$400，優惠同樣由即日起至12月31日止。
每日限量秒殺
小米官網設每日熱門商品限量秒殺，12月8日減價產品有REDMI Pad Pro及REDMI Pad SE 8.7，分別減$400及$200；Xiaomi掃拖機器人X20 Max減$650；Xiaomi 30”電競曲面顯示器減$1200只售$1099、小米顯示器1C 23.8吋減$800只售$499。
官網領優惠券
顧客由即日起每日可憑每個Mi ID於官網內領取3款現金券，包括購買POCO 手機及AIOT產品滿$1000減$50、滿$2000減$100、滿$3000減$200。於12月15日晚上8時後購買POCO及REDMI Note手機單筆消費滿$3000及以上（新品不適用），可獲贈價值$100超市禮券；滿$500及以上送$50超市禮券。另外顧客更有資格瓜分現金券價值$200000，每個MIID僅能瓜分一次，紅包會以無門欄的現金券形式發放。
於12月15日晚上8時後，單筆消費滿$1225（新品不適用），即可以優惠價$99購買Xiaomi手環 9 Active。