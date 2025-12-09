聖誕2025｜小米減價高達66折優惠　Xiaomi 15 $3999起、Xiaomi 15T送手環

小米「聖誕嘉年華」 於12月15日至12月31日晚上11:59期間進行減價，當中包括精選手機及平板優惠。活動期間，顧客可於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 、 香港各大零售商門市及網店有以下多款特價產品。包括今年初推出的Xiaomi 15及REDMI Note 14 Series，較新的Xiaomi 15T Series都有優惠。

小米旗艦手機

今次聖誕手機優惠當中最抵買有Xiaomi 15，為上市以來最大幅減價，12GB+256GB直減$1500售價$3999起，12GB+512GB售$4499。Xiaomi 15 Ultra都減$1000，只售$7999起，取券再減$400；MIX Flip更大減$3200，售價$4499。

年度最強性價比手機Xiaomi 15T Series，推出不久都有優惠，雖然價錢不減仍售$3299起，但官網贈送Xiaomi手環9 Active、REDMI Buds 6 Play耳機及HODA晶石防摔殼。