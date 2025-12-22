聖誕2025｜彌敦道路牌投影12月23日再展出　本地團隊Chamberlab.art創作過程曝光（有片）

早幾天在九龍彌敦道路牌突發出現了聖誕主題的投影光效，這個獨一無二的街街頭藝術作品，幕後創作團隊為Chamberlab.art，創辦人Ben Mok透過一系列Apple產品製作出來，將虛擬創作融入真實城市空間，向大眾送上溫暖的聖誕祝福。
以Apple產品製作
Ben分享創作過程表示，創作靈感來自香港非常代表性的城市符號街牌，而彌敦道又是香港最長兼最具特色的道路。平日很少人會抬頭細看，但他認為六角形框架本身就像一個獨特的顯示器，能在不破壞城市物理環境的情況下，進行視覺藝術介入。
團隊在創作初期先以iPhone在街道現場拍攝 「空間影像」，將街牌和周圍環境立體記錄下來，然後透過Vision Pro M5及MacBook的動畫製作流程，預計行人視角下的實際觀感，包括街牌上的比例、位置和角度等是否合適，以更準確判斷動畫效果。再以iPhone的測量功能和LiDAR量度街牌的實際尺寸，再將街牌1:1的比例導入動畫製作流程，使投影更加準確可靠。
即將再度展出
光雕投影不單是播放影片般簡單，而是需要高效能的光雕投影技術軟件來調整平面影像，進行實時影像渲染，並隨時根據現場情況調整播放內容及投影角度，因此需要長續航的MacBook Pro M5及穩定性。
聖誕數碼投影於12月23日晚上8時至9時在位於尖沙咀九龍公園附近的彌敦道街牌再次展出，展出時間及詳細地址或有機會配合環境更改，詳情可留意Chamberlab.art的官方IG。