聖誕2025｜彌敦道路牌投影12月23日再展出　本地團隊Chamberlab.art創作過程曝光（有片）

早幾天在九龍彌敦道路牌突發出現了聖誕主題的投影光效，這個獨一無二的街街頭藝術作品，幕後創作團隊為Chamberlab.art，創辦人Ben Mok透過一系列Apple產品製作出來，將虛擬創作融入真實城市空間，向大眾送上溫暖的聖誕祝福。

以Apple產品製作

Ben分享創作過程表示，創作靈感來自香港非常代表性的城市符號街牌，而彌敦道又是香港最長兼最具特色的道路。平日很少人會抬頭細看，但他認為六角形框架本身就像一個獨特的顯示器，能在不破壞城市物理環境的情況下，進行視覺藝術介入。

團隊在創作初期先以iPhone在街道現場拍攝 「空間影像」，將街牌和周圍環境立體記錄下來，然後透過Vision Pro M5及MacBook的動畫製作流程，預計行人視角下的實際觀感，包括街牌上的比例、位置和角度等是否合適，以更準確判斷動畫效果。再以iPhone的測量功能和LiDAR量度街牌的實際尺寸，再將街牌1:1的比例導入動畫製作流程，使投影更加準確可靠。