科技
2025-12-11 09:00:00

聖誕2025｜電器幫聖誕優惠　快閃最低35折、折上折優惠券（內附優惠碼）

聖誕2025｜電器幫推出聖誕減價優惠，門市及網店均有特價產品。

電器幫ElecBoy準備好最全面的聖誕購物攻略，即日起至12月28日，網店及門市同步推出多重優惠，包括派出總值$365的優惠券、每日限時快閃低至35折、指定付款優惠高達$110，更有門市專屬「慳錢三重賞」及免費禮物包裝服務，以最抵價錢選購心水聖誕禮物。

聖誕2025｜電器幫第二周門市限定優惠。 聖誕2025｜電器幫第二周網店限定優惠。 聖誕2025｜電器幫第三周門市限定優惠。 聖誕2025｜電器幫第三周網店限定優惠。 聖誕2025｜電器幫第四周門市限定優惠。 聖誕2025｜電器幫第四周網店限定優惠。

聖誕快閃低至35折

電器幫將每周分別於網店及門市推出5款主打商品，以優惠價低至35折出售，當中包括移動電源、無線滑鼠、耳機、吸塵機及微波爐等電子產品及家電。於電器幫網店購物並選擇「門市自取」，或直接於門市選購貨品，更可享免費禮物包裝服務。
 

聖誕2025｜電器幫一Flip即折優惠。 聖誕2025｜電器幫指定付款方式優惠。 聖誕2025｜電器幫介紹朋友優惠。 聖誕2025｜電器幫保暖產品優惠。

網店優惠折上折

即日起至12月28日，登入電器幫網店即可參與「翻轉卡牌」遊戲，獲取總值$365的折上折優惠碼。買滿指定金額輸入優惠碼，即享全單扣減，買滿$800減$40、滿$1500減$75、滿$2000減 $100、滿$3000減$150。

另外揀選指定付款方式可享高達$110減價優惠，使用Mastercard逢星期三買滿$600，輸入優惠碼EBP-MC40即減 $40；以AlipayHK買滿滿$400即減$20、滿$1000減$50。

於「會員積分及優惠」頁面複製專屬推薦連結，邀請好友註冊會員，將即時獲得$20現金券，完成首張訂單亦可獲得$20現金券，更有機會額外獲贈KODAK盲盒相機。

購買任何暖爐、暖風機、浴室寶、電暖氈等保暖產品，輸入優惠碼WARM95，全場即享額外95 折。

電器幫門市將有「慳錢三重賞」優惠。 電器幫門市精選產品Laifen Mini風筒$541。 電器幫門市精選產品Oral-B電動牙刷$663。 電器幫門市精選產品Yohome半自動咖啡機$899。 電器幫門市精選產品origo空氣淨化暖風機$198。 電器幫門市精選產品Momax 1-World 70W GaN旅行插座$199。 電器幫門市精選產品沙宣自動捲髮器$428。

門市限定低至3折

由即日起至12月28日，電器幫門市將有「慳錢三重賞」，購物滿$800即享全單減$40，逢星期六及星期日購買兩件產品，即可享95折，消費滿$2500使用EPS付款，可再減$100。門市更精選超過40款人氣熱賣產品，以低至3折的超值劈價發售。同時設有多個價位專區，包括 「$299以下超值gadget / 小廚電區」、 「$300-$599高性價比潮流家電 / 美容產品區」以及 「$600-$999家電 / 廚電 / 個人護理區」。

