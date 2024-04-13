能源標籤同CP認證是甚麼？附耗電量計算教學

CP認證是甚麼？

「CP認證」的「C」代表Cost「成本」，而「P」就代表Performance「 耗電量表現」，兩個英文字母結合成一個「無限」符號，象徵結合產品成本同耗電量可持續生活概念。「CP 認證」包涵耗電量及價格成本，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本。

CP認證是香港第一個結合售價同耗電量作為認證準則的產品標籤，「CP認證」計算方式非常簡單，除產品售價，仲會計算電器每年耗電量，然後以5年作為計算基準，從而得出總成本。CP認證會比較同一款式或者匹數的電器產品，5年總成本最低兩部，就會得到CP認證。

