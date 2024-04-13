能源標籤同CP認證是甚麼？附耗電量計算教學

一件價錢好抵的電器，例如洗衣機、雪櫃、冷氣機等，用落好食電，條數又未必真係咁抵，所以耗電量是買電器重要考慮因素之一。今日講CP認證為中電專為電器產品而推出的標籤，購買家庭電器前，作為精明的消費者，就要參考CP認證加上能源標籤。
CP認證是甚麼？
「CP認證」的「C」代表Cost「成本」，而「P」就代表Performance「 耗電量表現」，兩個英文字母結合成一個「無限」符號，象徵結合產品成本同耗電量可持續生活概念。「CP 認證」包涵耗電量及價格成本，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本。
CP認證是香港第一個結合售價同耗電量作為認證準則的產品標籤，「CP認證」計算方式非常簡單，除產品售價，仲會計算電器每年耗電量，然後以5年作為計算基準，從而得出總成本。CP認證會比較同一款式或者匹數的電器產品，5年總成本最低兩部，就會得到CP認證。
「級別式」能源標籤 第1級效益最高
而係算式當中的耗電量，源自機電工程署的強制性能源效益標籤計劃。首先大家要分清楚CP認證不等於能源效益標籤。能源效益標籤是政府2009年實施強制性標籤計劃內，分為「級別式」同「確認式」兩種標籤。「級別式」能源標籤將同一類產品嘅能源效益分為1至5級，第1級綠色就係代表能源效益最高，第5級紅色就代表能源效益最低。
確認式標籤沒有能源數據
而「確認式」標籤不會提供任何能源數據，只會貼一個產品符合「自源性能源效益標籤計劃」，表示產品達到能源效益最低要求。
於能源標籤上，可以見到電器能源效益級別、每年耗電量、品牌、型號等基本資料，但不會知道個件電器將會用幾多電費。而CP認證就係一個實實在在的銀碼，比消費者了解個件電器使用成本。