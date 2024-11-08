航拍10大構圖技巧　助你用無人機拍出心水靚相

近年來無人機航拍已逐漸流行開來，但是很多新入坑的小夥伴對如何拍出一張好照片瞭解不多，其實是和攝影、平面設計一樣的構圖技巧，今天小編為大家搜羅了10大航拍構圖方法，分享給大家。
技巧一：九宮格構圖，黃金分割構圖
被攝主體或重要景物放在「九宮格」交叉點的位置上。「井」字的四個交叉點就是主體的最佳位置。一般認為，右上方的交叉點最為理想，其次為右下方的交叉點。但也不是一成不變的。這種構圖格式較為符合人們的視覺習慣，使主體自然成為視覺中心，具有突出主體，並使畫面趨向均衡的特點，航拍中大多素材拍攝時適用。
技巧二：二分法構圖，對稱構圖
兩分法構圖就是將畫面分為等份的兩部分，這在風景照的拍攝中經常使用。將畫面分成相等的兩部分，容易營造出寬廣的氣勢。風景照中，一半天空一半地面，兩部分的內容顯得沉穩和諧。這樣的照片四平八穩，容易出好片，但畫面衝擊力方面略欠。
技巧三：三分法構圖，天地人和
將畫面分割為三等份，如拍攝風景的時候選擇1/3放置天空或者1/3放置地面都是風景攝影師常用的構圖方法。1：2的畫面比例可以有重點地突出需要強化的部分。天空比較漂亮的話可以保留大部分的天空元素，整體畫面也顯得更為融洽，航拍中較適合於自然景觀層次分明的素材拍攝。
技巧四：向心式構圖，萬向牽引
主體處於中心位置，而四周景物呈朝中心集中的構圖形式，能將人的視線強烈引向主體中心，並起到聚集的作用。具有突出主體的鮮明特點，航拍中較適用於建築拍攝。
技巧五：對稱式構圖，平衡美感
將畫面左右或上下一分為比例2:1的兩部分，形成左右呼應或上下呼應，表現的空間比較寬闊。其中畫面的一部分是主體，另一半是陪體。航拍中適用於運動、風景、建築等拍攝。
技巧六：S形構圖，曲韻豐景
河流、人造的各種曲線建築都是拍攝S型構圖的良好素材，曲線與直線的區別在於畫面更為柔和、圓潤。不同景深之間通過S型元素去貫通，可以很好地營造空間感。給人想像的空間。帶有曲線元素的畫面讓人物造型變得更加豐富，免除了平淡和乏味，航拍中廣泛應用。
技巧七：平行線構圖，有條不紊
自然界或者人為設置都可以拍到平行線的畫面，這類畫面的特點在於規整與元素重複，可以讓畫面營造出特別的韻味。尤其是自然界的重複元素，可以更好地烘托主題。
技巧八：星羅式構圖，淩亂的韻律
星羅式構圖指的是將重複元素隨機排布在畫面當中，因重複元素具有統一性的緣故，棋盤式構圖可以獲得一種特殊的協調性，畫面具有不一般的韻律。而因為隨機性的緣故，很容易引起觀圖者的好奇心。
技巧九：消失點構圖，意境悠長
透視規律告訴我們了近大遠小的透視規則，所以在遠方，我們可以看到平行線彙聚於一點，這個點被稱作消失點，多選擇這類畫面進行構圖不但可以讓畫面更具衝擊力，而且平行線會引導觀看照片的人將視線移至消失點，使得畫面的空間感更強一些。若是拍攝創意人像，還可以將人物放置在消失點讓觀看者最終的焦點集中在人物身上。可以獲得視覺效果不錯的風景。
技巧十：V型構圖，風景剪刀
V型構圖的用意與S型構圖相同，可以有效增加畫面的空間感，同時讓畫面得到了更為有趣的分割。不同的是曲線換成了直線，畫面變得有棱有角。直線條更容易分割畫面。讓畫面各個元素之間的關係變得微妙起來。
航拍固定拍攝構圖技巧為大家介紹完啦，其實拍攝手法是一方面，還有一方面就是取材場景是否適合上述技巧，大家可重點練習9宮格（黃金分割），因為這個方式既好用也常能用到，希望對大家有所幫助。