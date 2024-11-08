航拍10大構圖技巧　助你用無人機拍出心水靚相

無人機航拍10大構圖技巧

近年來無人機航拍已逐漸流行開來，但是很多新入坑的小夥伴對如何拍出一張好照片瞭解不多，其實是和攝影、平面設計一樣的構圖技巧，今天小編為大家搜羅了10大航拍構圖方法，分享給大家。 技巧一：九宮格構圖，黃金分割構圖 被攝主體或重要景物放在「九宮格」交叉點的位置上。「井」字的四個交叉點就是主體的最佳位置。一般認為，右上方的交叉點最為理想，其次為右下方的交叉點。但也不是一成不變的。這種構圖格式較為符合人們的視覺習慣，使主體自然成為視覺中心，具有突出主體，並使畫面趨向均衡的特點，航拍中大多素材拍攝時適用。 技巧二：二分法構圖，對稱構圖 兩分法構圖就是將畫面分為等份的兩部分，這在風景照的拍攝中經常使用。將畫面分成相等的兩部分，容易營造出寬廣的氣勢。風景照中，一半天空一半地面，兩部分的內容顯得沉穩和諧。這樣的照片四平八穩，容易出好片，但畫面衝擊力方面略欠。

技巧三：三分法構圖，天地人和 將畫面分割為三等份，如拍攝風景的時候選擇1/3放置天空或者1/3放置地面都是風景攝影師常用的構圖方法。1：2的畫面比例可以有重點地突出需要強化的部分。天空比較漂亮的話可以保留大部分的天空元素，整體畫面也顯得更為融洽，航拍中較適合於自然景觀層次分明的素材拍攝。 技巧四：向心式構圖，萬向牽引 主體處於中心位置，而四周景物呈朝中心集中的構圖形式，能將人的視線強烈引向主體中心，並起到聚集的作用。具有突出主體的鮮明特點，航拍中較適用於建築拍攝。 技巧五：對稱式構圖，平衡美感 將畫面左右或上下一分為比例2:1的兩部分，形成左右呼應或上下呼應，表現的空間比較寬闊。其中畫面的一部分是主體，另一半是陪體。航拍中適用於運動、風景、建築等拍攝。

技巧六：S形構圖，曲韻豐景 河流、人造的各種曲線建築都是拍攝S型構圖的良好素材，曲線與直線的區別在於畫面更為柔和、圓潤。不同景深之間通過S型元素去貫通，可以很好地營造空間感。給人想像的空間。帶有曲線元素的畫面讓人物造型變得更加豐富，免除了平淡和乏味，航拍中廣泛應用。 技巧七：平行線構圖，有條不紊 自然界或者人為設置都可以拍到平行線的畫面，這類畫面的特點在於規整與元素重複，可以讓畫面營造出特別的韻味。尤其是自然界的重複元素，可以更好地烘托主題。 技巧八：星羅式構圖，淩亂的韻律 星羅式構圖指的是將重複元素隨機排布在畫面當中，因重複元素具有統一性的緣故，棋盤式構圖可以獲得一種特殊的協調性，畫面具有不一般的韻律。而因為隨機性的緣故，很容易引起觀圖者的好奇心。