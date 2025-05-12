英巴克萊銀行接入螞蟻國際AI外匯模型 助減環球波動造成外匯成本與風險

據法新社報道，近日英國巴克萊銀行宣布與螞蟻國際達成合作協議，共同開發和部署創新解決方案，包括螞蟻國際自家研發的「時間序列Transformer (TST) AI模型」，協助企業減低因全球性波動所帶來的外匯成本和風險。而在合作的初始階段，螞蟻國際已成功完成與巴克萊銀行的首批集團內部之外匯交易。據悉，該AI模型能夠準確預測企業現金流和外匯敞口，令交易量預測更精準，減少銀行的不必要對沖和風險溢價成本，從而降低對沖成本以及總外匯成本。

確率達九成以上 螞蟻國際TST 模型已集成到銀行外匯對沖平台 據了解，螞蟻國際「時間序列Transformer (TST) AI模型」是基於自研的Transformer架構開發，擁有接近20億個專業行業參數；透過整合最新的時間序列預測演算法，該AI模型能以每小時、每日和每周精準預測企業的現金流和外匯敞口，準確度達90%以上。 現時巴克萊銀行已將該TST模型集成到其外匯對沖平台BARX NetFX中，平台廣泛服務於電子商務和支付行業。同時，螞蟻國際能藉此為企業客戶提供具競爭力的匯率，並保持主要交易貨幣如歐元和美元的相對價格穩定性。

透過 AI 減輕全球外匯波動衝擊 是次雙方合作展示出「時間序列Transformer (TST) AI模型」幫助企業如何透過AI減輕全球外匯波動衝擊的潛力。 對於螞蟻國際與巴克萊銀行雙方重要且長期信賴的合作夥伴，巴克萊全球金融科技和外匯自動化銷售主管Ben Parkinson表示很高興在這項創新解決方案上共同努力。「反映雙方團隊之間的牢固關係和相互信任，令其先進的AI模型提高了現金流預測的準確性，幫助我們優化外匯對沖流程。透過將螞蟻國際先進的AI預測能力與我們的領先市場外匯專業知識結合起來，我們便能減少不確定性和成本，為外匯風險管理設立了新的基準。」 螞蟻國際平台科技總經理黎粵認同雙方成果，指一起使用「時間序列Transformer (TST) AI模型」展開合作是螞蟻國際持續對外拓展機遇的重要里程碑。「結合巴克萊的先進外匯管理能力與螞蟻國際AI驅動的創新解決方案，展示了科技如何助力企業透過更高效的外匯交易來管理全球流動性，著實讓客戶得益。」 據介紹，螞蟻國際的時序模型在一年多的試點應用中已展現出如何幫助客戶顯著節省外匯成本的實力。除了是次的金融場景外，目前還逐步在電商頭部企業、航空公司和線上旅遊代理平台等合作夥伴開展應用。