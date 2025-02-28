菜鳥L4級物流無人車已在中國超30區縣部署應用

全球對杭州科技創新的關注持續升溫，AI技術、無人配送等快速發展的新技術產業也受到關注。作為佈局物流無人車和自研無人駕駛技術最早的企業，菜鳥正加速自動駕駛的商業化落地，目前菜鳥L4級公開道路無人車已經在中國超30區縣完成部署和應用。

在配送中心裡，每台無人車可以裝載約500個包裹。工作人員裝好車後，一鍵就能發動車輛，全程無需再介入。車輛抵達驛站之前，會提前向驛站工作人員推送提醒消息，由驛站工作人員完成卸車。一些驛站要發出的包裹，也會通過無人車送回配送中心。據配送中心負責人介紹，使用無人車配送後，短駁配送環節的成本下降20%至30%。

憑藉人工智慧技術以及多感測器的融合感知技術，菜鳥無人車能在10毫秒內跟蹤100個以上的動態目標，在複雜的道路環境中具備強大的識別、決策、行動能力，以保障行人及車輛安全。此外，菜鳥也依託成熟穩定的雲端安全監控系統，在車輛出現異常時第一時間通過人力安全員介入，為無人車行駛提供多維度的安全冗餘方案。

據了解，菜鳥作為物流無人配送領域的引領者，通過多年研發和營運，已經在封閉、半封閉及公開道路累積了超500萬公里行駛里程的無人車實戰經驗，配送超4000萬件快遞包裹。

無人車僅是菜鳥物流科技板塊中的一部分。此外，菜鳥還聚焦自動化及數碼化兩大方面，面向全球物流企業及企業物流客戶輸出全場景綜合物流科技解決方案，包括分撥自動化、倉儲自動化，數碼供應鏈等。目前，菜鳥在大力推進物流科技的商業化和出海，目前已在28個國家落地600多個數位化和智慧化專案，涉及食品、日化、汽車、化工、鞋服和通信等多個行業。