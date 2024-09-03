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科技
2024-09-03 11:50:00

華為三摺手機發布會9月10日舉行 與Apple公布iPhone 16同日對決？

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華為三摺手機發布會9月10日舉行 與Apple公布iPhone 16同日對決？

華為三摺手機發布會9月10日舉行 與Apple公布iPhone 16同日對決？

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華為終端於昨日（9月2日）在微博發文，將於9月10日下午2時半，舉行華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會。同日較早時間Apple亦將會發布新一代iPhone 16系列手機及新款智能手錶Apple Watch等新品，預料雙方會迎來正面對決。

據華為常務董事、終端BG董事余承東轉發該訊息，指出「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了」，毫無疑問，這次華為三摺手機將正式亮相，希望藉此在摺機市場中遙遙領先其他對手，引領手機進入全新時代。巧合的是，這場發表會與Apple發表會剛好同天，華為三摺手機將與iPhone 16展開正面對決。

據華為常務董事、終端BG董事余承東轉發該訊息，指出「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了」 華為三摺手機概念圖 報道指早前余承東已經多次曝光三摺真機。

傳華為三摺手機折疊後厚度不多於15mm

報導指出，早前余承東已經多次曝光三摺真機，摺疊後的厚度控制比預想出色很多，只是比目前普通雙折屏略厚，預計展開後的厚度在5mm以內，折疊後在15mm以內。後鏡頭採用圓形居中模組，整體與Mate50系列非常相似。該機採用雙鉸鏈方案，螢幕會存在兩條摺痕，但整體摺痕效果控制的不錯，與普通折疊屏並沒有什麼區別。

據了解華為首款三摺屏手機研發時間長達5年，將採用內摺加外摺屏幕方案，雙鉸鏈設計當中三分一屏幕外摺，將同時成為機背副屏顯示展開後的螢幕尺寸在10吋左右，在影音體驗和辦公效率上都會大大提升。配合小窗模式甚至能獲得類似平板、PC的體驗，效率大增。作為華為首款三折疊螢幕手機，新機發表後將擁有極高的市場溢價能力，可能會再現Mate 60系列供不應求的場面。

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另外華為亦將會在會上發布搭載鴻蒙智行的、問界M9 5座版及智界R7 SUV 2款新能源汽車。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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