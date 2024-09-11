華為三摺手機 Mate XT 3.6mm激薄機身　實機試玩全面睇（有片）

華為於昨日正式發表全球首款三摺疊屏幕旗艦 Mate XT ULTIMATE DESIGN ﹐而小編就第一時間搶先試玩這款全球關注的產品，究竟 華為Mate XT ULTIMATE DESIGN 有幾薄有幾正?
全球最薄手機 三摺合時厚度僅為12.8mm
華為Mate XT 外型參考了上年 Mate X5 的設計風格，由於設有三摺屏幕，所以華為在機身厚量上都落左不少功夫。當中當機身打開時達到 10.2 吋，機身最薄厚度僅為 3.6mm，亦是全球最薄的手機，而當三摺合時厚度都僅為12.8mm，相比起韓系摺疊手機還要薄。
華為三摺手機HUAWEI Mate XT發布 19999人民幣起、iPhone 16同日上市
HUAWEI Mate XT 價錢至少19999人民幣
至於規格方面，華為Mate XT 配備 KIRIN 處理器，電量為 5600mAh，提供 16GB/256GB、16GB/512GB 及 16GB/1TB 版本三個版本，支援 66W 有線充電及 50W 無線充電功能，支援衛星通訊。HUAWEI Mate XT 定價分別為 19999 人民幣、21999人民幣及23999人民幣，將於9月20日早上10時 08 分正式推出。
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