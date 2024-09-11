華為三摺手機 Mate XT 3.6mm激薄機身　實機試玩全面睇（有片）

華為於昨日正式發表全球首款三摺疊屏幕旗艦 Mate XT ULTIMATE DESIGN ﹐而小編就第一時間搶先試玩這款全球關注的產品，究竟 華為Mate XT ULTIMATE DESIGN 有幾薄有幾正?

全球最薄手機 三摺合時厚度僅為12.8mm

華為Mate XT 外型參考了上年 Mate X5 的設計風格，由於設有三摺屏幕，所以華為在機身厚量上都落左不少功夫。當中當機身打開時達到 10.2 吋，機身最薄厚度僅為 3.6mm，亦是全球最薄的手機，而當三摺合時厚度都僅為12.8mm，相比起韓系摺疊手機還要薄。