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科技
2024-09-11 10:42:00

華為三摺手機 Mate XT 3.6mm激薄機身　實機試玩全面睇（有片）

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HUAWEI Mate XT 3.6mm激薄機身　全球首款三摺機外觀全面睇！

HUAWEI Mate XT 3.6mm激薄機身　全球首款三摺機外觀全面睇！

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華為於昨日正式發表全球首款三摺疊屏幕旗艦 Mate XT ULTIMATE DESIGN ﹐而小編就第一時間搶先試玩這款全球關注的產品，究竟 華為Mate XT ULTIMATE DESIGN 有幾薄有幾正?

HUAWEI Mate XT 外型參考了上年 Mate X5 的設計風格，由於設有三摺屏幕，所以 HUAWEI 在機身厚量上都落左不少功夫。 HUAWEI Mate XT 採用「天工骹鏈」，這個絞鏈耐彎折能力提升了 25%﹐可以全摺疊，變成一部直身屏幕手機，亦可以半摺疊變成一般摺疊屏幕手機，更可以完全打開變成 10.2 吋屏幕手機。 HUAWEI Mate XT提供玄黑及瑞紅兩色。 當中當機身打開時達到 10.2 吋。 機身最薄厚度僅為 3.6mm，亦是全球最薄的手機。 三摺合時厚度都僅為12.8mm HUAWEI Mate XT 的12.8mm厚度都與友商 V3 9.2mm 厚度相差不遠，但相比起韓系摺疊手機還要薄。 HUAWEI Mate XT 採用”Z”型的摺疊方式 機頂除揚聲器外，亦具備 IR 紅外線端子 機身的右側，就設有附設指紋識別的電源鍵及音量鍵 機底設有 Type C 充電接口及揚聲器 機側下方設有 Nano SIM 卡槽、Type C 充電接口及揚聲器 HUAWEI Mate XT 拍攝方面設有 5000 萬像素 1/1.56″ 感光元件，f/1.4-f/4.0 光圈廣角鏡、1200 萬像素 f/2.2 光圈超廣角鏡及 1200 萬像素 5.5X 潛望鏡頭，支援 AI 雜訊消除功能。 屏幕全開時達到 10.2 吋(2232 × 3184) 開啟雙屏後為7.9吋(2232 × 2048) 開啟單屏後為6.4吋(2232 × 1008) 開啟雙屏後，機背的屏幕可作主鏡自拍之用。

全球最薄手機　三摺合時厚度僅為12.8mm

華為Mate XT 外型參考了上年 Mate X5 的設計風格，由於設有三摺屏幕，所以華為在機身厚量上都落左不少功夫。當中當機身打開時達到 10.2 吋，機身最薄厚度僅為 3.6mm，亦是全球最薄的手機，而當三摺合時厚度都僅為12.8mm，相比起韓系摺疊手機還要薄。

華為三摺手機HUAWEI Mate XT發布 19999人民幣起、iPhone 16同日上市

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HUAWEI Mate XT 價錢至少19999人民幣

至於規格方面，華為Mate XT 配備 KIRIN 處理器，電量為 5600mAh，提供 16GB/256GB、16GB/512GB 及 16GB/1TB 版本三個版本，支援 66W 有線充電及 50W 無線充電功能，支援衛星通訊。HUAWEI Mate XT 定價分別為 19999 人民幣、21999人民幣及23999人民幣，將於9月20日早上10時 08 分正式推出。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載。

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