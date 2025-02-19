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科技
2025-02-19 17:01:24

華為三摺手機HUAWEI Mate XT上手實試　順滑摺疊、超靚10吋大芒貴氣十足

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全球首部三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN將於3月正式登場，現正預售。

全球首部三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN將於3月正式登場，現正預售。

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全球首部三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN終於推出港行版，雖然機價達到$25499，但相信作為身份象徵都有一定叫座力。今次上手速試，感受一下兩萬蚊手機的尊貴氣派。

HUAWEI Mate XT以外折內彎方式進行三摺。 HUAWEI Mate XT展開後尺寸為156.7mmx219.0mmx3.6mm/4.75mm。 HUAWEI Mate XT的鏡頭模組上的紋理都是獨一無二。 HUAWEI Mate XT機背上有個徽章。

超奢華質感

HUAWEI Mate XT身價不菲，全機均以高級材質製作，延續了品牌八角星鑽設計，中軸對稱，採用正弦切面工藝，獨特的岩脈紋理鋼圈，經過22天和78道工序製作而成，令每個鏡頭模組的外觀都是獨一無二。瑞紅及玄黑色素皮機背採用超輕超強的航天級纖維，刻上ULTIMATE DESIGN字樣及金色徽標更顯高貴。

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HUAWEI Mate XT鉸位精密，開合順暢。 HUAWEI Mate XT摺合後為12.8mm厚，摺合位緊密。 HUAWEI Mate XT喇叭位於第一摺上。 HUAWEI Mate XT機身纖薄，相機模組也不算太突。

順滑實淨摺疊

三摺屏採用華為天工鉸鏈系統，摺位有烏金腰線點綴，外彎內折雙軌聯動。外摺鉸鏈則一體連杆結構，打開時手感順滑，並有磁石吸力要稍用打開，而內摺鉸鏈則為嵌入式滑軌結構，開合更加均衡順暢。核心部件採用抗變形火箭鋼，手感實淨，屏幕加入多向彎折柔性物料，採用特大UTG玻璃及非牛頓流體材質，堅固耐用。

三屏模式最薄只有3.6mm，摺疊後則為12.8mm，重298克不算輕，但拿上手都不會過於墜手，唯一是打開三屏後重量偏向鏡頭一方，使用時要小心失重心跌下。

HUAWEI Mate XT單屏使用。 HUAWEI Mate XT雙屏模式。 HUAWEI Mate XT三屏模式。 HUAWEI Mate XT即使用全屏模式，雙手打字亦方便。 HUAWEI Mate XT全屏模式打機超爽。 HUAWEI Mate XT屏幕亮麗清晰。 HUAWEI Mate XT直屏睇YouTube的話會用不盡整個大芒。 HUAWEI Mate XT可以同時多工使用。

超大屏幕實用華麗

全個屏幕張開後達10.2吋，比例為16:11，比一部迷你平板更加大，3K超高清分辨率，達92%的超高屏佔比，支援HDR高動態範圍顯示，色彩更為細致豐富。屏幕更支援240Hz的觸控採樣率，配合AI計算畫質，視野寬闊亮麗。支援6.4吋單屏、7.9吋雙屏和10.2吋三屏模式使用，最適合用來閱讀、煲劇及工作。

單屏模式可滿足日常快速操作，切換至雙屏模式，即可實現高效瀏覽和處理多種資訊，三屏模式更富沉浸式體驗。手機更支援分屏模式，可同時運行兩個應用、4個視窗平舖，使用上更加高效靈活。

HUAWEI Mate XT配備50MP超光變鏡頭、12MP超廣角鏡頭及12MP潛望式長焦鏡頭。 HUAWEI Mate XT試相。 HUAWEI Mate XT試相。

攝力毋庸置疑

今次HUAWEI Mate XT並未搭載Mate X6的紅楓影像系統，配備10檔可變物理光圈及超光變XMAGE影像系統，5000萬像素主鏡以外加入潛望式長焦鏡頭，支援5.5倍光學變焦、50倍數碼變焦及OIS光學防手震，另有12MP超廣角拍攝。簡單試了常用的24mm鏡頭及長焦鏡，影像銳利不散，保留到豐富細節及色彩，亦相當自然不會過於「味精」。

HUAWEI Mate XT搭載5,600mAh全新架構矽負極大容量電池。 HUAWEI Mate XT可安裝microG服務。 HUAWEI Mate XT豪華三摺並非一般手機級數。 HUAWEI Mate XT支援八達通App。

可支援Google、八達通

搭載5600mAh全新架構矽負極大容量電池，厚度薄至1.9毫米，令全機身保持纖薄。支援超級快充，包括66W有線快充、50W無線快充以及7.5W無線反向充電，實試常開三屏都可足夠日常使用。

值得一提是港版運行的是EMUI 14.2系統，可以安裝microG，使用各項Google服務如Gmail、Google Drive以及安裝YouTube等，香港用家不用擔心得物無所用。

而且手機亦可支援八達通，只需安裝八達通App，只需將HUAWEI Mate XT輕觸八達通讀寫器，即可支付交通及零售消費。

全新HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN即日起於指定零售商接受預訂，並於3月7日正式發售，備有瑞紅及玄黑配色，建議零售價為$25499。購買即送1次碎屏服務寶（價值$6799）、 兩年4次免費屏幕保護貼服務（總價值$1400），另可額外加$99換購HUAWEI FreeClip（建議零售價$1399)。

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