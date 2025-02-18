華為三摺HUAWEI Mate XT香港售價公開！　吉隆坡直擊新品發布會

華為旗艦級三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN於去年面世，一直只在內地發售，今日終於在馬來西亞吉隆坡舉行這部「非凡大師」的國際版發布會。 記者來到現場親身體驗這全球首部三摺手機的強大之處，同場還有一系列新品包括平板電腦MatePad Pro 13.2”、運動耳機FreeArc及智能手錶Band 10推出。
全球首部三摺HUAWEI Mate XT
今次發布會焦點當然是全球首發三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN，有瑞紅及玄黑色素皮兩種配色。採用華為天工鉸鏈系統，最薄只有3.6mm厚，完全張開後達10.2吋16:11大屏幕，展現達92%超高屏佔比，3K超高清分辨率，可支援6.4吋單屏、7.9吋雙屏和10.2吋三屏模式使用。
另一個賣點為攝影，相機配備HUAWEI XMAGE影像技術及10檔超光變鏡頭，包括潛望式長焦及超廣角鏡頭，八角星鑽模組設計採用獨特的岩脈紋理。全新架構矽負極大容量電池有5600mAh容量，另外亦有齊AI編輯、AI訊息、AI翻譯、AI修圖等功能，集合最強功能於一身。
香港即將會發售，建議零售價為$25499； 2月19日起將於指定零售商及授權專賣店接受預訂，並於3月7日正式發售更詳細資訊及用後感可密切留意稍後的實試報告。
頂級配置HUAWEI MatePad Pro 13.2”
最新平板電腦HUAWEI MatePad Pro 13.2”，配備超大13.2吋柔性OLED雲彩柔光螢幕，94%超高屏佔比，具備2.8K分辨率及144Hz刷新率。只有580g重及5.5mm厚，採用立體散熱架構，可提升效率30%。後置鏡頭以星環流金設計，5000萬像素更直迫手機。全新全景多窗可同時平舖4個窗口，使用如PC般，能搭配智能磁吸鍵盤及HUAWEI M-Pencil，加上配合鴻蒙系統的小藝AI功能，實用性相當高。
全新HUAWEI MatePad Pro 13.2備有流金配色，建議零售價為$7399，2月19日起將於指定大零售商及授權專賣店接受預訂，並於3月7日正式發售。
首部開放式耳機FreeArc
華為首次推出開放式掛耳設計的運動耳機FreeArc，早前已在日本亮相。耳機每邊只有8.9g重，相當輕巧。C形橋機身使用鎳鈦形狀記憶合金及液態矽膠製造，三點式掛耳貼耳不易跌，使用的矽膠材質親膚舒適。內置的17 x 12mm高靈敏度單元，每邊各有兩個咪高峰，具4m/s抗風噪和IP57防水防塵級數，設有原野綠、蒼穹灰及星空黑3色。連同充電盒續航力高達28小時，10分鐘快充即可享有3小時播放。香港價錢及發售日有待公布。
HUAWEI Band 10加強性能
HUAWEI Band 10智能手錶今代更纖薄，並推出多款配色，包括羽砂黑、冰川白、托帕藍、流光紫及向新綠。配備1.47吋AMOLED彩色觸控式屏幕，電池大大升級，最長使用時間可達14天，快充亦只需約45分鐘。
防水等級達5 ATM，更支援最新的AI泳姿模型、AI配速等，科學運動體系新增跑力指數、最大攝氧量，訓練負荷、恢復時間、恢復心率等專業運動指標，更加適合運動時佩戴。睡眠偵測亦比上代更專業。
其他基本健康監測如心率偵測、脈搏波心律失常分析、血氧飽和度偵測、TruRelax壓力管理、女性及情緒健康管理亦有齊，亦支援資訊通知、活動記錄、天氣、碼錶、計時器、手電筒、鬧鐘、遙控拍照、音樂控制等常用工具。香港價錢及發售日有待公布。