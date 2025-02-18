華為三摺HUAWEI Mate XT香港售價公開！　吉隆坡直擊新品發布會

華為旗艦級三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN於去年面世，一直只在內地發售，今日終於在馬來西亞吉隆坡舉行這部「非凡大師」的國際版發布會。 記者來到現場親身體驗這全球首部三摺手機的強大之處，同場還有一系列新品包括平板電腦MatePad Pro 13.2”、運動耳機FreeArc及智能手錶Band 10推出。

全球首部三摺HUAWEI Mate XT

今次發布會焦點當然是全球首發三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN，有瑞紅及玄黑色素皮兩種配色。採用華為天工鉸鏈系統，最薄只有3.6mm厚，完全張開後達10.2吋16:11大屏幕，展現達92%超高屏佔比，3K超高清分辨率，可支援6.4吋單屏、7.9吋雙屏和10.2吋三屏模式使用。

另一個賣點為攝影，相機配備HUAWEI XMAGE影像技術及10檔超光變鏡頭，包括潛望式長焦及超廣角鏡頭，八角星鑽模組設計採用獨特的岩脈紋理。全新架構矽負極大容量電池有5600mAh容量，另外亦有齊AI編輯、AI訊息、AI翻譯、AI修圖等功能，集合最強功能於一身。

香港即將會發售，建議零售價為$25499； 2月19日起將於指定零售商及授權專賣店接受預訂，並於3月7日正式發售更詳細資訊及用後感可密切留意稍後的實試報告。