華為全球首款摺疊筆電HUAMEI MateBook Fold　18吋OLED摺芒可180度打開

華為今日於國內舉行nova 14手機系列及鴻蒙電腦新品發表會，最震撼的是發表全球首款摺疊式筆電HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design，並搭載自家鴻蒙5系統（HarmonyOS 5）。

可摺疊懸停設計

HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design只有1.16kg重、打開只有7.3mm薄、摺起為14.9mm。跟三摺手機Mate XT一樣使用玄武水滴鉸鏈，可摺疊設計可180度展開，用上18吋OLED雙層顯示屏，為全球最大商用摺屏電腦。

電腦可作橫屏、垂直螢幕、摺疊變換，並可作多角度懸停⁠，摺起後約13吋輕薄便攜。設有黑、白及藍3色可供選擇，外殼為素皮物料，機背設有一體式支架，並以鍛碳工藝製成獨特雲紋，高貴優雅。

18吋雙層OLED柔性屏幕，92%超高屏佔比，3.3K螢幕峰值亮度達1600尼特，LTPO 自適應刷新，視覺效果應該不錯。採用創新的複合抗衝擊結構，螢幕頂部加入了非牛頓流體緩衝層，底部採用創新碳纖維支撐層，螢幕抗衝擊能力提升3倍。