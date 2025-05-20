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科技
2025-05-20 09:00:00

華為全球首款摺疊筆電HUAMEI MateBook Fold　18吋OLED摺芒可180度打開

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華為發布全球首款摺疊式筆電HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design。

華為發布全球首款摺疊式筆電HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design。

華為今日於國內舉行nova 14手機系列及鴻蒙電腦新品發表會，最震撼的是發表全球首款摺疊式筆電HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design，並搭載自家鴻蒙5系統（HarmonyOS 5）。

HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design為13吋筆電，只有1.16kg重。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design以素皮外殼竣計，摺疊厚度為14.9mm。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design打開後有18吋屏幕。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design可作多角度懸停。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design以中軸為界。

可摺疊懸停設計

HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design只有1.16kg重、打開只有7.3mm薄、摺起為14.9mm。跟三摺手機Mate XT一樣使用玄武水滴鉸鏈，可摺疊設計可180度展開，用上18吋OLED雙層顯示屏，為全球最大商用摺屏電腦。

電腦可作橫屏、垂直螢幕、摺疊變換，並可作多角度懸停⁠，摺起後約13吋輕薄便攜。設有黑、白及藍3色可供選擇，外殼為素皮物料，機背設有一體式支架，並以鍛碳工藝製成獨特雲紋，高貴優雅。

18吋雙層OLED柔性屏幕，92%超高屏佔比，3.3K螢幕峰值亮度達1600尼特，LTPO 自適應刷新，視覺效果應該不錯。採用創新的複合抗衝擊結構，螢幕頂部加入了非牛頓流體緩衝層，底部採用創新碳纖維支撐層，螢幕抗衝擊能力提升3倍。

 

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HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design上下兩屏可獨立使用。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design可鋪滿上下兩屏，進入瀑布全屏模式。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design下屏可使用虛擬鍵盤。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design上下分割使用。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design可配華為星躍隨行實體鍵盤。 HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design專用收納包。

獨有瀑布全屏模式

HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design筆電以中軸為界，獨立佈局，可使用三指拋甩視窗跨螢幕換位使用。可利用五指收放調整視窗大小，填滿半屏或鋪滿上下兩屏，進入瀑布全屏模式。使用八指輕觸更加喚出虛擬鍵盤，更可選多種質感可⁠選，鍵距、佈置亦可調整，內建線性馬達，輸入手感自然擬⁠真⁠。另有華為悅彰（HUAWEI Sound）加持，高低音分頻6 揚聲器系統，搭配華為虛擬音場擴充技術，音質有保證。

內置鴻蒙5系統，鴻蒙智慧交互可同時使用雙螢幕，亦搭載鴻蒙AI功能包括小藝搜索、小藝慧記及文檔助理。另外亦可用華為星躍隨行實體鍵盤，5毫米超薄鋁合金機身，包覆質感素皮，只有290⁠⁠克重⁠，可磁吸貼附在主機背面。星閃無線連線，24 天超長續航⁠⁠，並設壓力觸控板和1.5毫米高鍵程⁠。

這款破格摺疊式筆電備有32GB/1TB及2TB配置，售價由人民幣23999起，未見實物但已有超過3萬人預訂，可見期待度爆登，但暫時未有香港市場發售消息。

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