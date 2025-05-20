華為全球首款摺疊筆電HUAMEI MateBook Fold　18吋OLED摺芒可180度打開

華為今日於國內舉行nova 14手機系列及鴻蒙電腦新品發表會，最震撼的是發表全球首款摺疊式筆電HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design，並搭載自家鴻蒙5系統（HarmonyOS 5）。
可摺疊懸停設計
HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design只有1.16kg重、打開只有7.3mm薄、摺起為14.9mm。跟三摺手機Mate XT一樣使用玄武水滴鉸鏈，可摺疊設計可180度展開，用上18吋OLED雙層顯示屏，為全球最大商用摺屏電腦。
電腦可作橫屏、垂直螢幕、摺疊變換，並可作多角度懸停，摺起後約13吋輕薄便攜。設有黑、白及藍3色可供選擇，外殼為素皮物料，機背設有一體式支架，並以鍛碳工藝製成獨特雲紋，高貴優雅。
18吋雙層OLED柔性屏幕，92%超高屏佔比，3.3K螢幕峰值亮度達1600尼特，LTPO 自適應刷新，視覺效果應該不錯。採用創新的複合抗衝擊結構，螢幕頂部加入了非牛頓流體緩衝層，底部採用創新碳纖維支撐層，螢幕抗衝擊能力提升3倍。
獨有瀑布全屏模式
HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design筆電以中軸為界，獨立佈局，可使用三指拋甩視窗跨螢幕換位使用。可利用五指收放調整視窗大小，填滿半屏或鋪滿上下兩屏，進入瀑布全屏模式。使用八指輕觸更加喚出虛擬鍵盤，更可選多種質感可選，鍵距、佈置亦可調整，內建線性馬達，輸入手感自然擬真。另有華為悅彰（HUAWEI Sound）加持，高低音分頻6 揚聲器系統，搭配華為虛擬音場擴充技術，音質有保證。
內置鴻蒙5系統，鴻蒙智慧交互可同時使用雙螢幕，亦搭載鴻蒙AI功能包括小藝搜索、小藝慧記及文檔助理。另外亦可用華為星躍隨行實體鍵盤，5毫米超薄鋁合金機身，包覆質感素皮，只有290克重，可磁吸貼附在主機背面。星閃無線連線，24 天超長續航，並設壓力觸控板和1.5毫米高鍵程。
這款破格摺疊式筆電備有32GB/1TB及2TB配置，售價由人民幣23999起，未見實物但已有超過3萬人預訂，可見期待度爆登，但暫時未有香港市場發售消息。