華為影像XMAGE全球巡迴展免費參觀　參加攝影比賽贏13萬美元

手機攝影越見精彩，想欣賞大師級作品可到華為影像 XMAGE 全球巡迴展，首度選址香港作其中一站。即日起至7月29日在尖沙咀K11 MUSEA舉行，以「溫暖的世界 — 華為影像十二年展」為主題，從全球數百萬由華為智能手機所拍攝的來投作品中，精選出最精彩的照片。
免費入場手機相展
華為影像XMAGE全球巡迴展（香港站）之影像作品圍繞8大主題，包括「自然的奧秘」、「景觀與空間」、「與動物對話」、「生命的故事」、「我與你」、「運動的樂趣」、「瞬間的力量」，以及「少年的世界」，體現XMAGE影像力量的品牌理念。
全新HUAWEI Pura系列手機系列以強勁攝力為賣點，其中HUAWEI Pura 70 Ultra更以163分高踞DXOMARK智能手機影像排行榜第一。於K11 MUSEA探索華為影像XMAGE所呈現「溫暖的世界」，體驗HUAWEI Pura 70系列的超高速風馳閃拍及超聚光影像攝力。
華為影像大賽展開
2024華為影像大賽現已接受參賽報名，截止投稿日期為2024年9月15日（香港時間24:00），可瀏覽比賽網頁欣賞作品畫廊、了解參賽詳情及報名參賽，本年度大賽將為獲獎參賽者頒發創作基金及獎品總值高達13萬美元。
設有8個主題組別，參與者可提交單幅影像、影像故事或影片。大賽新設「瞬間」、「面孔」、「遠與近」，以及「風格」4個組別，加上另外4個組別包括「藝術與時尚」、「你好生活」、「長期關注」以及「開機」， 盡情發揮旗艦級攝影手機的強大影像功能。
自2017年舉辦以來，來自170多個國家及地區的用戶已提供了近400萬件作品。除組別獎項外，亦設有「組委會推薦獎」與「學生特別獎」，以及新設的「Pura系列特別推薦獎」和「Mate系列特別推薦獎」，得獎作品更有機會登上全球戶外廣告牌或HUAWEI Pay電子卡面等。
華為影像XMAGE全球巡迴展（香港站）
地址： 尖沙咀K11 MUSEA 2F Gold Ball
日期： 即日起至7月29日
時間： 12nn-9pm