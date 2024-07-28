華為影像XMAGE全球巡迴展免費參觀　參加攝影比賽贏13萬美元

手機攝影越見精彩，想欣賞大師級作品可到華為影像 XMAGE 全球巡迴展，首度選址香港作其中一站。即日起至7月29日在尖沙咀K11 MUSEA舉行，以「溫暖的世界 — 華為影像十二年展」為主題，從全球數百萬由華為智能手機所拍攝的來投作品中，精選出最精彩的照片。

免費入場手機相展

華為影像XMAGE全球巡迴展（香港站）之影像作品圍繞8大主題，包括「自然的奧秘」、「景觀與空間」、「與動物對話」、「生命的故事」、「我與你」、「運動的樂趣」、「瞬間的力量」，以及「少年的世界」，體現XMAGE影像力量的品牌理念。

全新HUAWEI Pura系列手機系列以強勁攝力為賣點，其中HUAWEI Pura 70 Ultra更以163分高踞DXOMARK智能手機影像排行榜第一。於K11 MUSEA探索華為影像XMAGE所呈現「溫暖的世界」，體驗HUAWEI Pura 70系列的超高速風馳閃拍及超聚光影像攝力。