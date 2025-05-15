華為新品發布　HUAWEI Freebuds 6耳機、MatePad Pro 12.2"平板雙雙登場

華為柏林發布會除了兩款智能手錶，重磅作無線藍牙耳機HUAWEI Freebuds 6，為業界首款搭載雙單元的半開放式耳機，支援2.3Mbps無損傳輸技術，舒適度及音質大大提升。旗艦級平板電腦MatePad Pro 12.2"比之前推出的13.2"更輕巧纖薄，5.5mm厚度配上時尚綠色機身，吸引度大增。

HUAWEI Freebuds 6

HUAWEI耳機繼推出了開放式的FreeArc、夾耳式的FreeClip，回到FreeBuds系列。Freebuds 6半開放式耳機以一體化全曲面水滴形設計，更輕盈小巧，備有黑、白及紫3種配色。將聲學、控制及電池系統分成3個獨立分離部分，搭載超感知原聲雙單元，音頻頻域廣至14Hz至48kHz。

L2HC 4.0編解碼技術實現2.3Mbps無損傳輸，加上AI智慧補償及輕降噪，還原真實音色。經中央音樂學院調音，設有央音大師古典音效及均衡音效等模式，音質更立體飽滿。靜謐通話功能以4個咪高峰混合降噪系統，新增骨傳導拾音咪高峰，對話雙方都能減低嘈音。降噪模式下續航力約4小時，關掉為5.5小時，連充電盒可播放長達36小時。

HUAWEI Freebuds 6於5月30日在香港推出，售價為$1099。

