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科技
2025-05-15 23:43:37

華為新品發布　HUAWEI Freebuds 6耳機、MatePad Pro 12.2"平板雙雙登場

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華為發布最新HUAWEI Freebuds 6藍牙耳機。

華為發布最新HUAWEI Freebuds 6藍牙耳機。

華為柏林發布會除了兩款智能手錶，重磅作無線藍牙耳機HUAWEI Freebuds 6，為業界首款搭載雙單元的半開放式耳機，支援2.3Mbps無損傳輸技術，舒適度及音質大大提升。旗艦級平板電腦MatePad Pro 12.2"比之前推出的13.2"更輕巧纖薄，5.5mm厚度配上時尚綠色機身，吸引度大增。

HUAWEI Freebuds 6耳機以一體化全曲面水滴形及鵝蛋形充電盒設計。 HUAWEI Freebuds 6紫色亮面有型搶眼。 HUAWEI Freebuds 6可額外配置特別配飾更添個性。 HUAWEI Freebuds 6實現2.3Mbps無損傳輸，音色更佳。

HUAWEI Freebuds 6

HUAWEI耳機繼推出了開放式的FreeArc、夾耳式的FreeClip，回到FreeBuds系列。Freebuds 6半開放式耳機以一體化全曲面水滴形設計，更輕盈小巧，備有黑、白及紫3種配色。將聲學、控制及電池系統分成3個獨立分離部分，搭載超感知原聲雙單元，音頻頻域廣至14Hz至48kHz。

L2HC 4.0編解碼技術實現2.3Mbps無損傳輸，加上AI智慧補償及輕降噪，還原真實音色。經中央音樂學院調音，設有央音大師古典音效及均衡音效等模式，音質更立體飽滿。靜謐通話功能以4個咪高峰混合降噪系統，新增骨傳導拾音咪高峰，對話雙方都能減低嘈音。降噪模式下續航力約4小時，關掉為5.5小時，連充電盒可播放長達36小時。

HUAWEI Freebuds 6於5月30日在香港推出，售價為$1099。
 

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HUAWEI MatePad Pro 12.2"尺寸剛好。 HUAWEI MatePad Pro 12.2"厚度只有5.5mm。 HUAWEI MatePad Pro 12.2"的2.8KTandem OLED PaperMatte屏幕不反光兼清晰。 HUAWEI MatePad Pro 12.2"金屬綠色機身時尚。 鍵盤有107mm x 55mm觸控面板及16mm大按鍵。

HUAWEI MatePad Pro 12.2"

HUAWEI MatePad Pro 12.2"特別注重輕薄化，只有508克重及5.5mm薄，即使連鍵盤都只有928克重，便攜性高。2.8K 144Hz Tandem OLED PaperMatte屏幕，亮度高達3000尼特，對比度達2,000,000:1，色彩更加鮮艷分明。全新的鍵盤除了輕巧，更有隱藏式筆槽，可以收納同時為手寫筆充電，NearLink亦可確保穩定連接。

配置50MP後置鏡頭、3D散熱架構、多單元立體式喇叭、支援Wi-Fi 7等。軟件方面HUAWEI Notes筆記亦新增多項功能，包括AI字跡美化、全新筆刷包括2B鉛筆、秀麗筆及書法毛筆，資源中心亦更多個人化封面、範本及貼圖，繪圖軟件亦新增3D油畫筆刷。香港售價及推出日未定，詳情留意下星期公布。
 

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