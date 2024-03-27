華為新推HUAWEI nova 12系列手機　MateBook筆電Band 9智能手環雙登場

昨日華為一口氣發布5部全新產品，當中包括3部中階智能手機HUAWEI nova 12系列，手提電腦MateBook D 16 2024及Band 9智能手環，將由3月28日起至4月下旬起陸續推出，現率先簡單介紹，有興趣入手不妨留意往後的實試評測。

三機齊發攝力取勝

3部中階機各有賣點，但主打同樣是採用大屏幕、型格設計纖薄輕巧機身，以及高質攝影鏡頭。HUAWEI nova 12s為三部之中規格最高，機身超薄至6.88毫米及168克重量，配備6,000萬像素超廣角自拍鏡頭，後置亦有5,000萬像素超感知鏡頭和800萬像素超廣角微距鏡頭。

nova 12 SE更配備三鏡頭，搭載3,200萬像素前置人像鏡頭，主鏡頭更採用1億像素光影人像系統以及獨立112°超廣角鏡頭。入門級的nova 12i，亦搭載了1億像素高清主鏡頭以及200萬像素景深鏡頭，攝力驚人。

nova 12s及SE分別配備6.7吋及6.67吋OLED屏幕，12i則為6.7吋LCD屏幕。三機用色及設計別有心思，機背設有金屬磨砂質感，nova 12 SE的直排相機為星耀雙環設計，nova 12i更以大型金色星環示人。其他配置也很相似，電池容量為4,500mAh，nova 12i為5,000mAh。

HUAWEI nova 12 SE率先於3月28日起發售，建議零售價為$2,288。nova 12s則於四月中旬推出，售$2,888；nova 12i將於四月下旬推出，售價最平只是$1,888。