華為新產品發布會直擊　智能手錶HUAWEI WATCH FIT 3、超輕筆電MateBook X Pro及紙感平板MatePad 11.5 S

華為今天於馬來西亞舉行亞太區發布會，矚目展示多款時尚智能裝備，包括HUAWEI WATCH FIT 3方型智能手錶、HUAWEI MateBook X Pro手提電腦，以及HUAWEI MatePad 11.5 S平板電腦。同場亦有HUAWEI WATCH GT 4以及HUAWEI FreeClip全新配色，即將於香港陸續登場。

輕巧時尚方錶 HUAWEI WATCH FIT 3配備1.82吋特大高清AMOLED懸浮顯示屏幕，9.9mm超薄機身，重量只有26g，戴上手輕鬆自如，為系列中最輕最薄的款式。灰色及白色錶側的皇冠旋鈕更換上紅色，更加醒目；另一賣點是超強續航力，一次充電可使用長達10天。 功能上在飲食、運動及健身方面均有升級功能，健身功能提供音訊和動畫健身指導，同時支援HUAWEI TruSleep 4.0睡眠偵測技術及新增HUAWEI TruSeen 5.5心率偵測技術。5月17日起在專門店及各大零售商發售，備有幻夜黑、原野綠、月光白橡膠錶帶，建議零售價為$999，珍珠白配色皮革錶帶零售價為$1,229。

極輕頂級CPU筆記型電腦 HUAWEI MateBook X Pro機身厚度只有13.5mm，重量亦只有980g，單手都能拿起，輕巧程度有驚喜。支援14.2吋柔OLED屏幕，屏佔比高達93%，支援HUAWEI X-True Display，帶來3.1K (3120 x 2080) 解像度及120 Hz刷新率，並提供1000 nit亮度以及1000000:1對比度。 搭載全新Intel Core Ultra 9處理器，內置32GB RAM及2TB SSD儲存容量，為1kg以下配置最強的的旗艦級筆記型電腦。配備華為雲隼架構以及華為鯊魚鰭散熱系統，以及Super Turbo智能化資源調度技術，以及支援AI技術如AI鏡頭及AI聲音功能等。HUAWEI MateBook X Pro將於5月24日起在各大零售商發售，備有晴藍配色，建議零售價為$14,998。

紙感平板繪圖神器 HUAWEI MatePad 11.5 S屏幕採用11.5吋3:2屏幕顯示比例，支援144 Hz的刷新率以及2.8K的解像度。率先支援新一代HUAWEI PaperMatte屏幕，將屏幕表面反射率降低到2%以下，並消除99%的干擾光，在現場實試，不同燈光環境下均沒有反光。HUAWEI PaperMatte屏幕同時帶來紙感般的書寫體驗；納米級蝕刻技術有效模擬紙張的質感，配合第三代HUAWEI M-Pencil使用，寫畫起來手感似紙張書寫。 華為更推出首款自主研發的數碼繪圖應用GoPaint，提供100多種不同的虛擬畫筆和逼真紋理及多層繪圖層。發布會請來插畫家郭小幻Mist即場示範，她表示使用時容易上手，創作更加輕鬆。香港推出日期及定價有待公布。