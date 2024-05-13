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科技
2024-05-13 22:00:35

華為新產品發布會直擊　智能手錶HUAWEI WATCH FIT 3、超輕筆電MateBook X Pro及紙感平板MatePad 11.5 S

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華為今天於吉隆坡舉行亞太區發布會，推出一系列全新產品包括智能手錶、筆記型手提電腦及平板電腦。

華為今天於吉隆坡舉行亞太區發布會，推出一系列全新產品包括智能手錶、筆記型手提電腦及平板電腦。

華為發布了全新智能手錶HUAWEI WATCH FIT 3，採用方型設計，並加入大量新功能。 在華為亞太區發布會上，傳媒及嘉賓可率先試玩一系列HUAWEI最新產品。

華為今天於馬來西亞舉行亞太區發布會，矚目展示多款時尚智能裝備，包括HUAWEI WATCH FIT 3方型智能手錶、HUAWEI MateBook X Pro手提電腦，以及HUAWEI MatePad 11.5 S平板電腦。同場亦有HUAWEI WATCH GT 4以及HUAWEI FreeClip全新配色，即將於香港陸續登場。

HUAWEI WATCH FIT 3機身更薄，但配備更多功能，建議零售價為$999。 HUAWEI WATCH FIT 3配備1.82吋特大高清AMOLED懸浮顯示屏幕，9.9mm超薄機身，重量只有26g。 HUAWEI WATCH FIT 3可使用動畫健身指導，包括熱身和伸展運動。

輕巧時尚方錶

HUAWEI WATCH FIT 3配備1.82吋特大高清AMOLED懸浮顯示屏幕，9.9mm超薄機身，重量只有26g，戴上手輕鬆自如，為系列中最輕最薄的款式。灰色及白色錶側的皇冠旋鈕更換上紅色，更加醒目；另一賣點是超強續航力，一次充電可使用長達10天。

功能上在飲食、運動及健身方面均有升級功能，健身功能提供音訊和動畫健身指導，同時支援HUAWEI TruSleep 4.0睡眠偵測技術及新增HUAWEI TruSeen 5.5心率偵測技術。5月17日起在專門店及各大零售商發售，備有幻夜黑、原野綠、月光白橡膠錶帶，建議零售價為$999，珍珠白配色皮革錶帶零售價為$1,229。

HUAWEI MateBook X Pro筆記型手提電腦以輕量及強大機能為賣點，售價為$14,998。 HUAWEI MateBook X Pro手提電腦與競爭對手相比，性能更加強大。 HUAWEI MateBook X Pro手提電腦備有晴藍配色，內置32GB RAM及2TB SSD儲存容量。 HUAWEI MateBook X Pro機身厚度只有13.5mm，重量亦只有980g，便攜性很高。 HUAWEI MateBook X Pro觸控版觸感爽快，左右兩邊滑動可控制音量及光度。

極輕頂級CPU筆記型電腦

HUAWEI MateBook X Pro機身厚度只有13.5mm，重量亦只有980g，單手都能拿起，輕巧程度有驚喜。支援14.2吋柔OLED屏幕，屏佔比高達93%，支援HUAWEI X-True Display，帶來3.1K (3120 x 2080) 解像度及120 Hz刷新率，並提供1000 nit亮度以及1000000:1對比度。

搭載全新Intel Core Ultra 9處理器，內置32GB RAM及2TB SSD儲存容量，為1kg以下配置最強的的旗艦級筆記型電腦。配備華為雲隼架構以及華為鯊魚鰭散熱系統，以及Super Turbo智能化資源調度技術，以及支援AI技術如AI鏡頭及AI聲音功能等。HUAWEI MateBook X Pro將於5月24日起在各大零售商發售，備有晴藍配色，建議零售價為$14,998。

HUAWEI MatePad 11.5 S支援新一代HUAWEI PaperMatte屏幕，減少眩光。 HUAWEI MatePad 11.5 S將會推出紫蘿蘭淺紫色調。 HUAWEI PaperMatte屏幕有紙感般的書寫體驗，手感不錯。 華為推出首款自主研發的數碼繪圖應用GoPaint。 專業插畫師郭小幻Mist即場示範及分享GoPaint使用體驗。

紙感平板繪圖神器

HUAWEI MatePad 11.5 S屏幕採用11.5吋3:2屏幕顯示比例，支援144 Hz的刷新率以及2.8K的解像度。率先支援新一代HUAWEI PaperMatte屏幕，將屏幕表面反射率降低到2%以下，並消除99%的干擾光，在現場實試，不同燈光環境下均沒有反光。HUAWEI PaperMatte屏幕同時帶來紙感般的書寫體驗；納米級蝕刻技術有效模擬紙張的質感，配合第三代HUAWEI M-Pencil使用，寫畫起來手感似紙張書寫。

華為更推出首款自主研發的數碼繪圖應用GoPaint，提供100多種不同的虛擬畫筆和逼真紋理及多層繪圖層。發布會請來插畫家郭小幻Mist即場示範，她表示使用時容易上手，創作更加輕鬆。香港推出日期及定價有待公布。

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HUAWEI Freebuds 6i耳機以降噪功能及重低音作招徠。 HUAWEI WATCH GT 4 41mm草木綠配色將於5月17日起發售，建議零售價為$1,588。 HUAWEI FreeClip全新米色現已有售，建議零售價為$1,399。

手錶耳機全新配色

同場展示了配備增強降噪功能的HUAWEI FreeBuds 6i，發售日及售價未定。HUAWEI WATCH GT 4 41mm亦新增草木綠配色，HUAWEI FreeClip亦新增配上米色版本，展現中性的沙色外觀。前者將於5月17日起發售，建議零售價為$1,588；後者即日起有售，建議零售價為$1,399。

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