華為智能手錶 HUAWEI WATCH GT 5 時尚設計新增情緒檢測

HUAWEI WATCH GT 5備有兩個尺寸及各兩款錶帶設計，包括41mm馬鞍棕(左)及46mm托帕藍(右)。

華為上周一口氣發布全新HUAWEI WATCH GT 5智能手錶，分為Pro版以及標準版共8款。今次介紹的標準版有兩個尺寸，男女均適合佩戴，吸睛的錶面一洗智能手錶刻版造型。率先支援HUAWEI TruSense系統，健康及運動檢測更為全面準確。

採用金屬錶圈及不鏽鋼錶身，右側設有一個錶冠及按鈕。

百搭時尚造型

智能手錶設計多是千篇一律，華為最新的HUAWEI WATCH GT 5系列，戴上手當然不及運動手環般輕巧，但亦不算重，勝在更貼近日常佩戴的手錶，造型時尚易襯，而且有多款錶面設計可供免費下載使用。

今次介紹的標準版備有41mm及46mm，前者偏向圓身，錶圈帶有細緻的切割設計，備有1.32吋AMOLED彩色觸控屏幕；後者錶面較大，以銳邊形狀示人，屏幕尺寸為1.43吋。

兩款均採用金屬錶圈及不鏽鋼材質，41mm有藍色氟膠及棕色複合編織錶帶，46mm則有黑色氟膠及藍色複合編織錶帶。電池容量方面前者323mAh，續航力約7天；後者則有524mAh，續航力多一倍長達14天。