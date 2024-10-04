華為智能手錶 HUAWEI WATCH GT 5 時尚設計新增情緒檢測

華為上周一口氣發布全新HUAWEI WATCH GT 5智能手錶，分為Pro版以及標準版共8款。今次介紹的標準版有兩個尺寸，男女均適合佩戴，吸睛的錶面一洗智能手錶刻版造型。率先支援HUAWEI TruSense系統，健康及運動檢測更為全面準確。
百搭時尚造型
智能手錶設計多是千篇一律，華為最新的HUAWEI WATCH GT 5系列，戴上手當然不及運動手環般輕巧，但亦不算重，勝在更貼近日常佩戴的手錶，造型時尚易襯，而且有多款錶面設計可供免費下載使用。
今次介紹的標準版備有41mm及46mm，前者偏向圓身，錶圈帶有細緻的切割設計，備有1.32吋AMOLED彩色觸控屏幕；後者錶面較大，以銳邊形狀示人，屏幕尺寸為1.43吋。
兩款均採用金屬錶圈及不鏽鋼材質，41mm有藍色氟膠及棕色複合編織錶帶，46mm則有黑色氟膠及藍色複合編織錶帶。電池容量方面前者323mAh，續航力約7天；後者則有524mAh，續航力多一倍長達14天。
加強健康情緒檢測
支援嶄新的HUAWEI TruSense系統，健康及運動監測更準確，包括監測心率、血氧量以及呼吸頻率，即使進行各類活動或在不同的氣候環境下，仍可提供全面的監測功能。支援華為首個「情緒健康管理助手」，推測用家的情緒狀態，並整合至華為運動健康應用程式，建議進行呼吸練習或適當運動。
搭載HUAWEI Sunflower向日葵定位系統，支援更精準的全球導航衛星系統追蹤功能，在進行戶外運動時導航更精準，有效提升運動表現和追蹤進度。另外跑步專屬功能包括跑姿分析，協助用家調整跑步姿勢，以及利用RouteDraw輕鬆地探索路線。
HUAWEI WATCH GT 5今日起開售，41mm冰晶藍及46mm幻夜黑建議零售價$1,799；41mm馬鞍棕及46mm托帕藍$2,099。