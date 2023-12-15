華為杜拜發功 創意先行 HUAWEI MatePad Pro 13.2吋與FreeClip耳夾耳機

FreeClip首款開放式耳夾耳機

同場還有HUAWEI FreeClip耳夾耳機，產品為品牌首款開放式真無線耳機。HUAWEI FreeClip採用獨特的「C形橋」設計，將球形發聲系統與豆形電源系統兩個分散式架構緊密相連，耳機不分左右耳，單耳或雙耳都能輕鬆佩戴。廠方稱即使跳繩、空中瑜伽等大幅度動作運動，亦毋須擔心耳機滑落。耳機支援清晰通話、聲噪分離、8小時續航力，線上開會聲音更清晰，外出通勤時使用也聽得清周遭環境，是女性時尚商務人士的不二之選。售價方面，兩款新品香港行貨售價和上市時間待定，詳情稍後公布。