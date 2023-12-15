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科技
2023-12-15 04:31:02
日報

華為杜拜發功 創意先行 HUAWEI MatePad Pro 13.2吋與FreeClip耳夾耳機

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華為杜拜發功 創意先行 HUAWEI MatePad Pro 13.2吋與FreeClip耳夾耳機

華為杜拜發功 創意先行 HUAWEI MatePad Pro 13.2吋與FreeClip耳夾耳機

上周華為事先張揚，宣布在「雙十二」當日於杜拜舉行名為「Creation Of Beauty」新品發布會，當然並非有新手機登場，而是為擴充智慧辦公應用，以時尚美觀俘虜用家的周邊產品，推出HUAWEI MatePad Pro 13.2吋二合一板腦與FreeClip耳夾耳機。

HUAWEI MatePad MatePadPro

HUAWEI MatePad Pro 13.2”支援M-Pencil(第三代)星閃手寫筆書寫。

MatePad Pro 13.2” 具備華為臨境顯示

新登場HUAWEI MatePad Pro 13.2”，搭載大尺寸柔性OLED觸控屏，具備華為臨境顯示與HUAWEI SOUND聲畫技術，前者提供專業級色準，後者帶來極致影音體驗。平板淨重580克、厚度僅5.5毫米，3.4毫米薄邊框設計，屏佔比高達94%。平板對應HUAWEI M-Pencil(第三代)星閃手寫筆及全新智能磁吸藍牙鍵盤，無論是繪畫、筆記創作，還是商務辦公，都能大幅提升作業效率。

HUAWEI FreeClip耳夾耳機

HUAWEI FreeClip耳夾耳機一登場即引來全場掌聲。

HUAWEI FreeClip耳夾耳機

獨特的「C形橋」設計，耳機不分左右耳，單耳或雙耳都能輕鬆佩戴。

FreeClip首款開放式耳夾耳機

同場還有HUAWEI FreeClip耳夾耳機，產品為品牌首款開放式真無線耳機。HUAWEI FreeClip採用獨特的「C形橋」設計，將球形發聲系統與豆形電源系統兩個分散式架構緊密相連，耳機不分左右耳，單耳或雙耳都能輕鬆佩戴。廠方稱即使跳繩、空中瑜伽等大幅度動作運動，亦毋須擔心耳機滑落。耳機支援清晰通話、聲噪分離、8小時續航力，線上開會聲音更清晰，外出通勤時使用也聽得清周遭環境，是女性時尚商務人士的不二之選。售價方面，兩款新品香港行貨售價和上市時間待定，詳情稍後公布。

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