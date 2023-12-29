華為杜拜發功 創意先行 HUAWEI MatePad Pro 13.2吋與FreeClip耳夾耳機

憑著類似耳環的穿戴方式而造成中外熱話，華為早前在杜拜發表的HUAWEI FreeClip耳夾耳機，香港官方隨即引進發售，並宣布於2024年1月上市咁話！有別於一般耳機區分左右耳之別，FreeClip採用新穎耳夾式，無分左右隨意穩陣佩戴。創新設計難怪獲《Forbes》、《Stuff》、《Expert Reviews》媒體好評兼推薦！

開放式聲學 C形橋設計

備有星空黑與流光紫兩款選擇的HUAWEI FreeClip，一體化設計採用獨特「C形橋」連接對稱的球體造型，內置9條芯線和1條鎳鈦記憶合金，其彈性耳夾一邊單元通往耳道，另一邊緊貼耳背，佩戴方式和感覺跟耳環無異。加上每邊僅重5.6克，舒適穩固之餘，做運動亦毋須擔心滑落。耳機採用開放式聲學架構，內置10.8毫米雙磁路高靈敏度單元，廠方又稱用上逆聲場系統透過逆向聲波來減低漏音情況，然而實際試聽效果有待改善。然而耳機整合晶片模組和聲學防風噪結構，支援清晰通話、聲噪分離功能，支援多EQ調節功能，享受更個人化的聆聽體驗。