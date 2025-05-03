華為東莞實驗室直擊　運動科技智能手錶檢測更精準

現時不少人都會佩戴智能手錶，或是使用智能手機上的健康app，來監測日常生活的健康指標，包括身體各種健康指數如心跳、血氧甚至情緒等，還有記錄運動數據等。這些以往得在醫院或診所進行的健康檢測，現在隨時隨地都能靠穿戴裝置自我進行，究竟數據是否準確可信，背後又有甚麼研究支持？記者早前到訪華為位於東莞的運動健康科學實驗室，了解更多關於這些數據的秘密。

專業運動健康實驗室 華為共有3個有關健康科學的研究室，包括今次參觀松山湖的運動健康科學實驗室，在2021年跟國家體育總局等共同成立，主要是探索創新及應用，並進行各種科研、測試、驗證等，特別有助開發HUAWEI TruSense感知系統。 館內就如一個運動場，有各式各樣的運動設施及儀器，在各模擬場景中，給工作人員佩戴著具傳感器的智能穿戴進行不同的測量。例如有一間模擬18米高原的房間，可調整房內的溫度及濕度，在不同海拔及氣候之中測試人體及傳感器的變化的程度，確保血氧監測功能在嚴苛的環境之中都要準確無誤，即使用戶佩戴前往高原，表現亦跟在平地一樣精準。

各運動研究平台 另設有游泳研究檢測區，配備水中運動訓練及姿態研究設備，除了可一年四季模擬開放水域情況，更可收集穿戴產品游泳運動特性的數據。另外水流隔層可能會影響到檢測心率等數據，因此華為特別研發出全新光路及超隔空玻璃等設計，即使在複雜的水流隔層下，都可提升傳感器捕捉生理訊號。 此外亦有更多不同運動的模擬器，如可測量跑步、單車、滑雪等的多功能運動研究平台；高爾夫球模擬器、運動生理研究及步態分析跑步機、攀岩運動、划船、平衡功能測試、身體成份研究等等。