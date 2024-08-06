華為發布全新細摺HUAWEI nova Flip　國內定價¥5288攻中價市場

摺機已成智能手機大氣候，繼小米後，華為亦推出一部全新細摺HUAWEI nova Flip，跟HUAWEI Pocket定位不同，價錢更親民。國內定價為5288人民幣起，以6.88毫米超薄機身、6.94吋屏幕及鴻蒙AI等賣點主攻年青市場。

年青玩味路線

HUAWEI nova Flip除了黑白以外，特別推出一款像螢光青色的「向新綠」及粉紅「櫻語粉」配色，黑色亦用上紋理素皮，相當突出。打開手機只有6.88毫米厚度，195克重，相當輕巧。正方形的外屏雖然只得2.14吋，解作度亦只得480 × 480像素，但仍可作App捷徑，通話時會有點陣圖動畫，更有與小米MIX Flip相似的萌寵壁紙，玩味濃郁。

配備首個瑞士SGS 120萬次彎摺耐久認證，採用玄武水滴鉸鏈，摺位精密而且屏幕平整，火箭鋼材質耐用。6.94吋超清柔性OLED屏幕比MIX Flip稍大，解像度為FHD+ 2690 × 1136，亦有1-120Hz自適應刷新率。