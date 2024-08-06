華為發布全新細摺HUAWEI nova Flip　國內定價¥5288攻中價市場

摺機已成智能手機大氣候，繼小米後，華為亦推出一部全新細摺HUAWEI nova Flip，跟HUAWEI Pocket定位不同，價錢更親民。國內定價為5288人民幣起，以6.88毫米超薄機身、6.94吋屏幕及鴻蒙AI等賣點主攻年青市場。
年青玩味路線
HUAWEI nova Flip除了黑白以外，特別推出一款像螢光青色的「向新綠」及粉紅「櫻語粉」配色，黑色亦用上紋理素皮，相當突出。打開手機只有6.88毫米厚度，195克重，相當輕巧。正方形的外屏雖然只得2.14吋，解作度亦只得480 × 480像素，但仍可作App捷徑，通話時會有點陣圖動畫，更有與小米MIX Flip相似的萌寵壁紙，玩味濃郁。
配備首個瑞士SGS 120萬次彎摺耐久認證，採用玄武水滴鉸鏈，摺位精密而且屏幕平整，火箭鋼材質耐用。6.94吋超清柔性OLED屏幕比MIX Flip稍大，解像度為FHD+ 2690 × 1136，亦有1-120Hz自適應刷新率。
主打人像自拍
HUAWEI nova Flip後置5000萬超感知自拍人像鏡頭及800萬超廣角微距鏡頭，前置3200萬超廣角镜頭。以華為達芬奇人像攝影、多角度懸停自拍、美顏自拍及間隔定時拍等攝影功能作為賣點。
如另亦支援多項鴻蒙AI功能包括AI消除及自製貼圖，AI助理小藝可擔當「美膚顧問」，有百萬種化妝品知識問答。4400mAh電池配合66W華為超级快充Turbo 2.0，充電10分鐘可播放6小時影片。
HUAWEI nova Flip 12+256GB國內售價為RMB 5288、256GB售RMB 5688、1TB售RMB 6488。即日起於官網預售，8月9日正式發貨，暫時未知香港會否有售。