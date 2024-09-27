華為發布兩款全新平板電腦　HUAWEI MatePad Pro 12.2”及MatePad 12 X

華為昨日於吉隆坡的新品發布會上，除了一系列HUAWEI WATCH GT 5智能手錶外，還有一款全新旗艦級平板HUAWEI MatePad Pro 12.2”，而香港亦將有多一款MatePad 12 X可供選擇。以創作和生產力主導，展現輕PC規格，支援創新HUAWEI星躍鍵盤以及HUAWEI M-Pencil（第三代），帶來流動辦公以及創作體驗。
HUAWEI MatePad Pro 12.2”
為最新的旗艦平板，採用雙層OLED PaperMatte柔光屏，觸感似磨砂般呈霧面，達2,000 nits的超高亮度。納米級像素堆疊技術，有效提升屏幕壽命，比一般OLED屏幕提升3倍，並可提升電池效益達33%。
屏幕亦展現2,000,000 : 1超高對比度以及2.8k解像度，加上144Hz高刷新率及92%高屏佔比，觀看體驗更好。HUAWEI PaperMatte柔光屏技術獲SGS低視覺疲勞2.0金標認證，有助舒緩長時間使用下眼睛疲勞。
流金絲帛機身設計，採用0.5mm超薄航太級玻璃纖維，平板的機身重量僅512g，厚度亦只有5.5mm，輕巧纖薄。配備10,100mAh電池及100W快速充電，搭載支援HUAWEI SOUND的8驅動單元陣列揚聲器系統，以及業界最大的3.5cc容積後聲腔，音效質素極佳。
全新鍵盤及升級GoPaint軟件
平板免費附上HUAWEI星躍鍵盤，並可額外購入HUAWEI M-Pencil（第三代）星閃筆配合使用。特設手寫筆槽，筆槽內置自動配對，同時可作充電使用，存放亦更加方便。
華為自主研發的GoPaint專業繪畫軟件亦有升級，支援流體筆刷以及揮毫潑灑等創新應用，可呈現模仿墨水和水彩等顏料自然混合後的暈染效果；流體筆刷會基於不同擬真畫布的質地作自行調整，呈現更真實的繪畫效果，更可還原紙筆暈染畫風。
內置PC級WPS Office應用程式，支援如PC般的使用者介面、全面的編輯工具及演示功能，辦公操作體驗更似電腦，同時可使用簡報中的影片插入、電子試算表的樞軸表、Writer的自設頁首及頁尾等進階文書處理功能。
HUAWEI MatePad 12 X
另一款精品平板HUAWEI MatePad 12 X輕巧時尚，配色走年輕潮流路線。外型極致纖薄，機背散發恬悅輕淡光彩，展現珍珠潤澤質感；機身採用全金屬鋁合金一體化設計，兼顧時尚觀感及堅固耐用度。機體淨重555g，厚度僅5.9mm，加上流麗線條和鍍金邊框，手感極佳，方便隨身攜帶。
PaperMatte柔光屏
採用12吋PaperMatte柔光屏，提供舒適悅目的閱讀和書寫體驗，互動觸控效果亦靈敏準確。屏幕採用納米級抗眩光蝕刻技術，有效減少眩光，即使長時間使用仍可確保眼睛舒適；平板同時亦可更清晰顯示圖像，呈現高解像度和鮮艷色彩。
HUAWEI MatePad 12 X能模擬紙張的質感，相比傳統平板有更佳寫作體驗。PaperMatte柔光屏更加入超疏水、抗油污薄膜，能有效減少指紋污漬，優化觸控回應，操作流暢舒適。
HUAWEI MatePad Pro 12.2”（12+512GB）流金配色將於10月18日起在專門店及各大零售商發售，售價$6699；HUAWEI MatePad 12 X（12+256GB）草木綠色亦於同日發售，售價$4199。凡於指定零售商購買即送HUAWEI M-Pencil（第三代）星閃筆，價值$699，以及HUAWEI藍牙無線滑鼠（價值$139），數量有限，送完即止。