華為發布兩款全新平板電腦　HUAWEI MatePad Pro 12.2”及MatePad 12 X

華為即將推出全新旗艦級平板HUAWEI MatePad Pro 12.2”，香港插畫師Rokku亦有到場率先試用。

華為昨日於吉隆坡的新品發布會上，除了一系列HUAWEI WATCH GT 5智能手錶外，還有一款全新旗艦級平板HUAWEI MatePad Pro 12.2”，而香港亦將有多一款MatePad 12 X可供選擇。以創作和生產力主導，展現輕PC規格，支援創新HUAWEI星躍鍵盤以及HUAWEI M-Pencil（第三代），帶來流動辦公以及創作體驗。

HUAWEI MatePad Pro 12.2” 為最新的旗艦平板，採用雙層OLED PaperMatte柔光屏，觸感似磨砂般呈霧面，達2,000 nits的超高亮度。納米級像素堆疊技術，有效提升屏幕壽命，比一般OLED屏幕提升3倍，並可提升電池效益達33%。 屏幕亦展現2,000,000 : 1超高對比度以及2.8k解像度，加上144Hz高刷新率及92%高屏佔比，觀看體驗更好。HUAWEI PaperMatte柔光屏技術獲SGS低視覺疲勞2.0金標認證，有助舒緩長時間使用下眼睛疲勞。 流金絲帛機身設計，採用0.5mm超薄航太級玻璃纖維，平板的機身重量僅512g，厚度亦只有5.5mm，輕巧纖薄。配備10,100mAh電池及100W快速充電，搭載支援HUAWEI SOUND的8驅動單元陣列揚聲器系統，以及業界最大的3.5cc容積後聲腔，音效質素極佳。

全新鍵盤及升級GoPaint軟件 平板免費附上HUAWEI星躍鍵盤，並可額外購入HUAWEI M-Pencil（第三代）星閃筆配合使用。特設手寫筆槽，筆槽內置自動配對，同時可作充電使用，存放亦更加方便。 華為自主研發的GoPaint專業繪畫軟件亦有升級，支援流體筆刷以及揮毫潑灑等創新應用，可呈現模仿墨水和水彩等顏料自然混合後的暈染效果；流體筆刷會基於不同擬真畫布的質地作自行調整，呈現更真實的繪畫效果，更可還原紙筆暈染畫風。 內置PC級WPS Office應用程式，支援如PC般的使用者介面、全面的編輯工具及演示功能，辦公操作體驗更似電腦，同時可使用簡報中的影片插入、電子試算表的樞軸表、Writer的自設頁首及頁尾等進階文書處理功能。

HUAWEI MatePad 12 X 另一款精品平板HUAWEI MatePad 12 X輕巧時尚，配色走年輕潮流路線。外型極致纖薄，機背散發恬悅輕淡光彩，展現珍珠潤澤質感；機身採用全金屬鋁合金一體化設計，兼顧時尚觀感及堅固耐用度。機體淨重555g，厚度僅5.9mm，加上流麗線條和鍍金邊框，手感極佳，方便隨身攜帶。