熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-05-15 22:21:10

華為發布兩款全新智能手錶系列　HUAWEI Watch 5搭配TruSense指尖檢測血氧

分享：
華為全新智能手錶HUAWEI Watch 5系列。

華為全新智能手錶HUAWEI Watch 5系列。

華為今日於德國柏林舉行新品發布會，推出一系列最新智能穿戴，包括兩款智能手錶HUAWEI Watch 5及HUAWEI Watch Fit 4系列，另有最新耳機FreeBuds 6及平板電腦。早前記者已率先拍攝這些新品，但暫時未有港版發售資訊。

新品當中以搭載最新TruSense系統的Watch 5最有驚喜，發布會的主題「Tap the Next」，就是代表這個新增的指尖檢測血氧及微體檢功能，而且準確度相當高。

HUAWEI Watch 5系列為圓形一體化流線形設計。 HUAWEI Watch 5錶側新增感測器。 HUAWEI Watch 5藍寶石微曲球形錶面亮麗。

HUAWEI Watch 5系列

採用全新一體化流線形設計，藍寶石微曲球形錶面搭載LTPO 2.0圓形屏幕，最亮度提升至3000尼特。邊框縮小33%，42mm錶面僅1.8mm邊框、46mm錶面亦只有2.2mm，為華為穿戴產品之中最高屏佔比及最窄邊框的手錶。42mm錶殼採用與勞力士相同的904L不鏽鋼，46mm則是航天級數的鈦合金。共有4種型號10種配色及錶帶，包括42mm 316L及904L不鏽鋼；46mm 316L不鏽鋼及航天鈦合金。
 

adblk5
全新X-TAP指尖檢測技術可在短短10秒內完成心電圖檢測。 微體檢報告綜合各種數據而產生。 對比醫療用的血氧儀與手錶數據一樣準確。 兩種手勢操控可直接操作手機。

指尖一按偵測

重點是全新X-TAP指尖檢測技術，手錶側新增了一個感測器，可以利用偵測心跳及血氧等健康數據，而且可以在10秒內完成，比上代快了33％。而且在1分鐘之內能產生一個具備10款健康指標的微體檢報告，包括平均心跳、心率變異度、血氧、皮膚溫度、壓力、情緒、心電圖、心律不正、呼吸、動脈硬化等，亦可偵測睡眠窒息。

今代手錶亦新增手勢操作，包括雙點手指、滑動手指來控制手錶，用作接聽電話、播放歌曲等功能，更加方便。另亦支援eSIM及升級Wi-Fi 6，速度高達65mbps；離線地圖下載、新增越野跑及40米自由潛水等運動。手錶續航力更強，42mm在標準模式為3天、省電模式長達7天； 46mm標準模式4.5天、省電模式超過10天。

HUAWEI Watch Fit 4共有4色。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro的綠色（左）及黑色（右）。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro只重約30克。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro 9.3mm厚。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro錶身物料更高級實淨。

HUAWEI Watch Fit 4系列

有普通及Pro版本共7款色調，繼承了上代以輕巧作為賣點，只有27克及9.5mm厚，Pro版更只有9.3mm厚，並採用航天級鋁錶身、鈦合金邊框及藍寶石錶面製成，以及特式透氣材質錶帶。1.82" AMOLED屏幕亮度達2000尼特，Pro版達3000尼特。
 

adblk6
HUAWEI Watch Fit 4 Pro可下載地圖離線使用。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro新增自由潛水模式。 HUAWEI Watch Fit 4亦有健康檢測。

更豐富運動模式

HUAWEI Watch Fit 4支援過百種運動模式，Pro特別搭載高爾夫模式及40米自由潛水。今代新增氣壓計，可以量度環境的高度及氣壓，特別適合行山遠足等運動。今代的定位系統比上代更加準確30％，同樣支援離線下載地圖。今次更首次加入了水上活動追踪，適合滑浪或SUP等運動。

手錶推出更多特色錶面，包括拼貼主題、寵物錶面等。TruSense健康偵測亦有更深入及全面的個人化分析，更加精準。續航力長達7至10天，只需75分鐘即可充滿電。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能