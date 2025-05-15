華為發布兩款全新智能手錶系列　HUAWEI Watch 5搭配TruSense指尖檢測血氧

華為全新智能手錶HUAWEI Watch 5系列。

華為今日於德國柏林舉行新品發布會，推出一系列最新智能穿戴，包括兩款智能手錶HUAWEI Watch 5及HUAWEI Watch Fit 4系列，另有最新耳機FreeBuds 6及平板電腦。早前記者已率先拍攝這些新品，但暫時未有港版發售資訊。 新品當中以搭載最新TruSense系統的Watch 5最有驚喜，發布會的主題「Tap the Next」，就是代表這個新增的指尖檢測血氧及微體檢功能，而且準確度相當高。

HUAWEI Watch 5系列 採用全新一體化流線形設計，藍寶石微曲球形錶面搭載LTPO 2.0圓形屏幕，最亮度提升至3000尼特。邊框縮小33%，42mm錶面僅1.8mm邊框、46mm錶面亦只有2.2mm，為華為穿戴產品之中最高屏佔比及最窄邊框的手錶。42mm錶殼採用與勞力士相同的904L不鏽鋼，46mm則是航天級數的鈦合金。共有4種型號10種配色及錶帶，包括42mm 316L及904L不鏽鋼；46mm 316L不鏽鋼及航天鈦合金。



指尖一按偵測 重點是全新X-TAP指尖檢測技術，手錶側新增了一個感測器，可以利用偵測心跳及血氧等健康數據，而且可以在10秒內完成，比上代快了33％。而且在1分鐘之內能產生一個具備10款健康指標的微體檢報告，包括平均心跳、心率變異度、血氧、皮膚溫度、壓力、情緒、心電圖、心律不正、呼吸、動脈硬化等，亦可偵測睡眠窒息。 今代手錶亦新增手勢操作，包括雙點手指、滑動手指來控制手錶，用作接聽電話、播放歌曲等功能，更加方便。另亦支援eSIM及升級Wi-Fi 6，速度高達65mbps；離線地圖下載、新增越野跑及40米自由潛水等運動。手錶續航力更強，42mm在標準模式為3天、省電模式長達7天； 46mm標準模式4.5天、省電模式超過10天。

HUAWEI Watch Fit 4系列 有普通及Pro版本共7款色調，繼承了上代以輕巧作為賣點，只有27克及9.5mm厚，Pro版更只有9.3mm厚，並採用航天級鋁錶身、鈦合金邊框及藍寶石錶面製成，以及特式透氣材質錶帶。1.82" AMOLED屏幕亮度達2000尼特，Pro版達3000尼特。



更豐富運動模式 HUAWEI Watch Fit 4支援過百種運動模式，Pro特別搭載高爾夫模式及40米自由潛水。今代新增氣壓計，可以量度環境的高度及氣壓，特別適合行山遠足等運動。今代的定位系統比上代更加準確30％，同樣支援離線下載地圖。今次更首次加入了水上活動追踪，適合滑浪或SUP等運動。 手錶推出更多特色錶面，包括拼貼主題、寵物錶面等。TruSense健康偵測亦有更深入及全面的個人化分析，更加精準。續航力長達7至10天，只需75分鐘即可充滿電。