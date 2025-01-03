華為發布國行版暢享70X手機　支援北斗衛星、超長續航只售¥1799起

華為今日在內地發布了2025年首部新手機暢享70X，這款中階手機只需1799人民幣，配置及功能卻相當不錯，包括支援北斗衛星通訊及自家鴻蒙系統，亦備有6100mAh巨鯨電池、雙曲護眼耐摔屏幕及5000萬 RYYB暗光影像相機等。

北斗衛星通訊 華為暢享首次支援發送北斗衛星圖片訊息，在無網路時，長按暢享X鍵即⁠可透過暢連應用發⁠送或接收北斗衛星消⁠息。鴻蒙智慧通訊包括AI網絡秒回、弱信號通話及信號增強等通話功能。 採用6.78吋3D雙曲OLED螢幕，1.5K視網膜級分辨率，120Hz刷新率、2160Hz高頻PWM調光等，配內AI HDR圖片高動態顯示、AI暗部增強等功能，視覺效果清晰亮麗。機身採用堅韌玄甲架構，強效緩震，提供全方位跌落緩衝保護。



超強續航力 影相方面，暢享70X備有50MP超⁠感⁠知⁠鏡⁠頭及景深镜頭，配合10聲道色溫感光元件，拍攝效果不算差。配備6100mAh華為巨鯨電池，並支援40W華為超級快充Turbo，充電半小時可用一整天，更標榜可看足一天影片，相當強勁。 內置鴻蒙系統可自設個性主題，另有小藝AI助理、超級NFC、多功能X鍵等功能。提供湖光青、曜金黑、雪域白及雲杉黛4色，128GB售¥1799、256GB售¥1999、512GB售¥2299，現已預售並於1月10日正式有內地上市。