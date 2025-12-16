華為發布HUAWEI FreeClip 2耳機　全新WiFi路由器、紫金配色及聯乘版手錶

華為香港終端業務部長楊迪（右）及模特兒展示HUAWEI FreeClip 2及HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN紫金款。

華為今天發布了兩款全新產品，包括第二代夾耳式耳機HUAWEI FreeClip 2，以獨特C形橋設計革新傳統耳機形態；而HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro則是一款設計獨特的路由器，首創「日照金山」藝術外觀和透明天線技術。同場亦有兩款特別版手錶，與日本高爾夫品牌HONMA聯乘的HUAWEI WATCH GT 6 Pro，以及HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN紫金款。

更輕量夾耳式耳機 HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機以「C形橋」設計的開放式耳機，採用全新親膚液態硅膠材質與高彈性記憶金屬，今代耳機及充電盒尺寸更細，單耳機僅重5.1g，戴上耳無感舒適又穩固。支援左右耳機自適應識別，可任意拿取佩戴。 耳機機身具備IP57 級防塵抗水能力，可輕鬆應對汗水、兩水或日常潑濺。續航可長達38小時，單耳續航9小時；支援HUAWEI SuperCharge超級快充，充電10分鐘，可聽歌3小時。

AI核心驅動 採用全新華為自研第三代音頻芯片，搭載NPU AI處理器，運算能力較上一代耳機提升10倍。音色方面支援超澎湃雙擎單元，帶來雙倍音效強度與低頻動力；高音清亮低音澎湃，還原人聲質感。搭載3咪高峰通話降噪系統，配合多通道DNN降噪算法，逆聲場聲學系統有效減少漏音，同時有智感人聲增強功能，確保通話純淨。 耳機將於12月17日正式接受預訂，並於1月8日正式發售，備有丹寧藍、黑及白色可選，售價為$1388。

絕美透明雪山路由器 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro路由器以「日照金山」自然奇觀為設計靈感，全通透的機身內有透明雪山之巔天線裝置，以微米級工藝在透明材質上蝕刻電路，將天線巧妙藏於雪山造型內。加上白色及黃光氣氛燈，猶如被晨光浸染美景。 母路由器以雪山設計，子路由器同樣為黑色半透明設計，可化身夜間氛圍燈，輕拍即亮，再拍即暗。智能天線演算法，動態追蹤設備方位元，訊號隨行穩定，時刻保持高速網絡在線。支援 Wi-Fi 7和華為 Mesh+，大幅提升網絡穿牆性能、時延及抗幹擾能力。搭載新一代鯊魚鰭散熱系統，有效提升散熱效率達70%。 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro淨機售價$1488、套裝版$2188，暫未公布發售日詳情。

HONMA限定聯乘 HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro專為高爾夫球迷而設，以黑金配色設計，呼應HONMA經典高爾夫球桿的雋永美學，錶扣更刻有HONMA經典標誌。提供兩款專屬錶盤，「松葉錶盤」引人標誌性松葉紋理，「BERES 7S 錶盤」則參考旗艦球桿美學，融入品牌標誌鼴鼠元素，秒針更設計成球桿造型。 HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro同樣有齊旗艦級規格，錶面採用藍寶石玻璃，錶殼嚴選航天級鈦合金，後殼以納米晶陶瓷打造。屏幕峰值亮度高達3000nits，更有21天超長續航。購買聯名款可獲贈限定版禮盒套裝，內含原創設計的高爾夫球標、果岭叉及高爾夫球。售價為$2888，送HUAWEI Scale 3智能體脂磅，發售日未定。

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN紫金配色為複合稀土紫色陶瓷搭配18K黃金製成。

最奢華旗艦手錶 另一款為華為最頂級錶款HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN，帶來全新紫金配色，以業界首創的紫色陶瓷錶圈利用複合稀土紫色陶瓷製作，搭配六段18K黃金手工鑲嵌，綴以24K純金字符及18K包金旋轉錶冠，配上航天級鈦合金紫色間金錶帶及藍寶石玻璃錶盤，極盡奢華。售價為$26888，送HUAWEI Scale 3智能體脂磅、3個月HUAWEI Health+會員體驗及HUAWEI Care+，發售日未定。