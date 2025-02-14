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科技
2025-02-14 12:30:00

華為紅楓影像技術全面普及　旗艦規格下放Pura 80及nova 14

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華為紅楓影像技術全面普及　旗艦規格下放Pura 80及nova 14

華為紅楓影像技術全面普及　旗艦規格下放Pura 80及nova 14

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隨著 HUAWEI Mate X6 搭載紅楓攝影技術後，在影像領域獲得高度評價！ 而近日就有傳這項技術從旗艦機型向下滲透，不僅將成為Pura80系列的標配，甚至有望登陸中階的 nova14系列，實現頂級影像技術大眾化的戰略目標！

HUAWEI Mate X6 上的紅楓影像技術被視為華為在多光譜成像領域的關鍵突破

HUAWEI Mate X6 上的紅楓影像技術被視為華為在多光譜成像領域的關鍵突破

紅楓影像技術透過增加顏色通道數量大幅提升色彩精度

HUAWEI Mate X6 上的紅楓影像技術被視為華為在多光譜成像領域的關鍵突破，透過增加顏色通道數量，大幅提升色彩資訊的捕捉精度，相比傳統鏡頭，此技術能更真實還原物體色調與質感，尤其在復雜光源環境下，可減少色彩偏差並保留細節層次，使照片與影片呈現真實的視覺體驗。

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近日有博主爆料，HUAWEI Pura80 系列將全系加入紅楓影像技術

近日有博主爆料，HUAWEI Pura80 系列將全系加入紅楓影像技術

近日有博主爆料，HUAWEI Pura80 系列將全系加入紅楓影像技術，其中頂配的Ultra 版本，更會進一步提升鏡頭的進光量，尤其在低光環境下能夠捕捉更多光線，從而大幅改善夜拍效果以及長焦拍攝的畫質表現。此外，Pura 80 Ultra 將首發搭載5000萬像1/1.3英寸超大底潛望長焦鏡頭。這枚傳感器的尺寸相比市面上常見的1/1.56英寸潛望鏡頭更大，感光面積提升約30%，結合高像素設計，能夠在保證高解析力的同時，大幅提升低光環境下的拍攝性能。

有傳 nova14 Pro 已進入紅楓原色影像的實測階段，若順利量產，將成為華為首款搭載該技術的中階手機。

有傳 nova14 Pro 已進入紅楓原色影像的實測階段，若順利量產，將成為華為首款搭載該技術的中階手機。

有傳 nova14 Pro 已進入紅楓原色影像的實測階段，若順利量產，將成為華為首款搭載該技術的中階手機。此舉延續了其「旗艦技術快速下放」的策略，例如先前可變光圈技術從Mate系列擴展至nova系列一樣。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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