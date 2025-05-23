華為重磅智能手錶及旗艦平板發布會　張家朗方力申體驗X-TAP一指體檢

華為舉行HUAWEI創新產品發布會，展示一系列最新的智能穿戴及平板，包括HUAWEI WATCH 5及HUAWEI WATCH FIT 4系列，以及HUAWEI MatePad Pro 12.2”。華為還特別邀請本港星級運動員「劍神」張家朗、方力申、區鎧淳、楊文蔚、曹星如，以及藝人陳安立到場擔任嘉賓。
運動必用健康檢測功能
張家朗曾為HUAWEI WATCH代言，他表示最常使用HUAWEI WATCH 5的健康數據記錄功能，讓掌握即時的身體狀況，包括心率、血氧飽和度、熱量消耗、睡眠質素等，幫助調整訓練計劃。同時，他亦讚鈦金屬錶殼輕巧時尚、堅固耐用，適合運動或日常生活佩戴。
方力申亦有使用HUAWEI WATCH的游泳模式，記錄運動健康數據。一鍵微體檢功能，用指尖輕按X-TAP感應器3秒，便可獲得多達11種健康關鍵指標，最能配合生活繁忙及注重健康的都市人需要。
HUAWEI WATCH 5
HUAWEI WATCH 5運動手錶內置多重感應X-TAP技術，配合Health Glance微體檢功能，透過指尖感應實現全面的健康檢查，涵蓋11項健康關鍵指標，包括心率變異性 (HRV)、情緒健康和血氧飽和度等，所有數據均在60秒內呈現。
由即日起接受預訂，並於5月30日正式發售，指定零售商購買即送HUAWEI FreeBuds 5無線耳機及HUAWEI智能體脂磅。產品配色版本及建議零售價如下：
HUAWEI WATCH 5 46mm
蒼穹黑 – 316L 不鏽鋼錶殼 | 氟橡膠錶帶 $2999
銀河紫 – 鈦合金錶殼 | 複合材質錶帶 $3699
鈦空銀 – 鈦合金錶殼 | 鈦合金錶帶 $4299
HUAWEI WATCH 5 42mm
金星白 – 316L 不鏽鋼錶殼 | 複合材質錶帶 $2999
星雲杏 – 904L 不鏽鋼錶殼 | 複合材質錶帶 $3699
晨曦金 – 904L 不鏽鋼錶殼 | 鈦合金錶帶 $4299
HUAWEI WATCH FIT
HUAWEI WATCH FIT系列包括HUAWEI WATCH FIT 4 Pro及HUAWEI WATCH FIT 4型號，具備輕薄錶身、絢麗色彩及豐富的運動功能。新產品更配備首個水上運動路線追蹤功能，專為7種水上活動度身訂造，包括帆船和立槳衝浪等，可即時追蹤速度和距離等數據。
HUAWEI WATCH FIT 4系列同樣於5月30日發售，現已接受預訂，購買HUAWEI WATCH FIT 4 Pro即送HUAWEI FreeBuds SE2無線耳機及智能體脂磅；選購HUAWEI WATCH FIT 4都送智能體脂磅。價錢如下：
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro
曜石黑 - 氟橡膠錶帶 $2099
原野綠 - 尼龍錶帶 $2199
HUAWEI WATCH FIT 4
風信紫 / 悅動白 /韻律黑 - 氟橡膠錶帶 $999
HUAWEI MatePad Pro 12.2”
HUAWEI MatePad Pro 12.2”旗艦級平板，纖巧機身採用獨特的絲帛機身設計，配備雙層OLED PaperMatte柔光屏，支援GoPaint專業繪畫軟件，配合HUAWEI星躍鍵盤及HUAWEI M-Pencil (第三代) 星閃筆使用，提升生產及創作力。
HUAWEI MatePad Pro 12.2” (2025) 將於6月20日發售，只設一款飛天青配色及12+512GB配置，建議零售價為$5699，購買即送HUAWEI M-Pencil (第三代) 星閃筆。