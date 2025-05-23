華為重磅智能手錶及旗艦平板發布會　張家朗方力申體驗X-TAP一指體檢

華為舉行HUAWEI創新產品發布會，展示一系列最新的智能穿戴及平板，包括HUAWEI WATCH 5及HUAWEI WATCH FIT 4系列，以及HUAWEI MatePad Pro 12.2”。華為還特別邀請本港星級運動員「劍神」張家朗、方力申、區鎧淳、楊文蔚、曹星如，以及藝人陳安立到場擔任嘉賓。

運動必用健康檢測功能

張家朗曾為HUAWEI WATCH代言，他表示最常使用HUAWEI WATCH 5的健康數據記錄功能，讓掌握即時的身體狀況，包括心率、血氧飽和度、熱量消耗、睡眠質素等，幫助調整訓練計劃。同時，他亦讚鈦金屬錶殼輕巧時尚、堅固耐用，適合運動或日常生活佩戴。

方力申亦有使用HUAWEI WATCH的游泳模式，記錄運動健康數據。一鍵微體檢功能，用指尖輕按X-TAP感應器3秒，便可獲得多達11種健康關鍵指標，最能配合生活繁忙及注重健康的都市人需要。