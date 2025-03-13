華為首款原生鴻蒙手機曝光　摺疊形態價格親民預$3000以下？

3月12日華為常務董事余承東發表了一段影片，宣佈首款搭載原生鴻蒙正式版的「想不到的產品」將於下週正式發表。隨後國內博主數碼閒聊站公佈了這款機型可能的配置及設計！

行業內首發全新形態?

根據國內博主數碼閒聊站的預測，華為首款原生鴻蒙正式版手機將在手機行業內首發全新形態。該機預計搭載6.28吋左右的可折疊內屏及3.48吋左右的常規外屏，內屏屏幕比例為3:2，屏幕比例更像是一款縮小版的平板。據屏幕尺寸及比例計算，這款手機的屏幕長度大約為13.32cm，寬度大約為8.88cm。

此外，華為首款原生鴻蒙正式版手機可能搭載5000萬像的大感光元件鏡頭，支援防塵防水，並支持側邊指紋識別。不過以上信息純屬預測，並非官方爆料。而這款華為「想不到的產品」的具體信息還需等待官方的進一步公佈。