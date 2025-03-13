熱門搜尋:
啟德體育園 網上熱話 上然 金像獎2025 哪吒2 朗天峰 新店關注組 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-03-13 12:30:00

華為首款原生鴻蒙手機曝光　摺疊形態價格親民預$3000以下？

分享：
華為首款原生鴻蒙手機曝光　摺疊形態價格親民預$3000以下？

華為首款原生鴻蒙手機曝光　摺疊形態價格親民預$3000以下？

adblk5

3月12日華為常務董事余承東發表了一段影片，宣佈首款搭載原生鴻蒙正式版的「想不到的產品」將於下週正式發表。隨後國內博主數碼閒聊站公佈了這款機型可能的配置及設計！

根據國內博主數碼閒聊站的預測，華為首款原生鴻蒙正式版手機將在手機行業內首發全新形態。

根據國內博主數碼閒聊站的預測，華為首款原生鴻蒙正式版手機將在手機行業內首發全新形態。

行業內首發全新形態?

根據國內博主數碼閒聊站的預測，華為首款原生鴻蒙正式版手機將在手機行業內首發全新形態。該機預計搭載6.28吋左右的可折疊內屏及3.48吋左右的常規外屏，內屏屏幕比例為3:2，屏幕比例更像是一款縮小版的平板。據屏幕尺寸及比例計算，這款手機的屏幕長度大約為13.32cm，寬度大約為8.88cm。

此外，華為首款原生鴻蒙正式版手機可能搭載5000萬像的大感光元件鏡頭，支援防塵防水，並支持側邊指紋識別。不過以上信息純屬預測，並非官方爆料。而這款華為「想不到的產品」的具體信息還需等待官方的進一步公佈。

adblk6
華為常務董事余承東曾表示，華為首款原生鴻蒙正式版手機將讓「全國人民都買得起」。由此推測，該機售價應該不會太高，有傳在三千人民幣以下。

華為常務董事余承東曾表示，華為首款原生鴻蒙正式版手機將讓「全國人民都買得起」。由此推測，該機售價應該不會太高，有傳在三千人民幣以下。

余承東：首款鴻蒙手機將讓全國人民都買得起

此外，華為常務董事余承東曾表示，華為首款原生鴻蒙正式版手機將讓「全國人民都買得起」。由此推測，該機售價應該不會太高，有傳在三千人民幣以下。

筆者認為，華為今次推出到款平價摺疊手機，相信是吸納一班中低端的用戶群，進一步令更多用戶加入鴻濛生態！

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

香港可觀測月食｜2025年至2028年（am730製圖） 香港可觀測月食｜2025年9月7日 月全食（am730製圖） 香港可觀測月食｜2026年3月3日 月全食（am730製圖） 香港可觀測月食｜2027年2月21日 半影月食（am730製圖） 香港可觀測月食｜2027年7月18日 半影月食（am730製圖） 香港可觀測月食｜2028年7月6日 月偏食（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能