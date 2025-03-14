華為首款原生鴻蒙手機 將於3月20日於上海發表！

華為官方今日正式宣佈，將於3月20日在上海舉行「華為 Pura 先鋒盛典暨鴻蒙智行新品發佈會」。今次活動最大亮點當然是首款搭載原生 HarmonyOS NEXT 系統的正式版手機。早前華為常務董事余承東形容這款手機是「同業未曾構想、亦無膽量嘗試」的革命性產品。而據多方消息透露，該機極有可能是全新形態的小型折疊螢幕手機。

華為官方今日正式宣佈，將於3月20日在上海舉行「華為 Pura 先鋒盛典暨鴻蒙智行新品發佈會」。

機型將以「全民可負擔」的親民定價策略登場 近日根據產業分析師與國內博客客揭露的規格資訊，這款隸屬 Pura 系列的新世代折疊手機將採用獨特的3:2螢幕比例設計，主展開螢幕尺寸達6.28吋，搭配約3吋外顯副屏。值得注意的是，余承東特別強調該機型將以「全民可負擔」的親民定價策略登場，市場預測該機售價可能定在三千至四千人民幣左右。

據知名數碼博主曝光的清單顯示，新品發佈會上將推出入門級華為暢享70X 手機、全新 MateBook 14/D16 筆記型電腦、升級版智慧顯示器、真無線藍牙耳機，以及WATCH GT 5新色。

除了這款首款原生鴻蒙手機外，華為3月新品陣容更涵蓋多領域智能生態產品，據知名數碼博主曝光的清單顯示，新品發佈會上將推出入門級華為暢享70X 手機、全新 MateBook 14/D16 筆記型電腦、升級版智慧顯示器、真無線藍牙耳機，以及WATCH GT 5新色。據業界人士分析，今次春季產品攻勢不僅彰顯華為供應鏈恢復實力，更預示著 HarmonyOS 生態將進入爆發性成長期。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載