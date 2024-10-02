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科技
2024-10-02 10:45:00

華為 Mate XT 非凡大師披24K黃金與鱷魚皮　限量88部售價破十萬

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華為 Mate XT 非凡大師披24K黃金與鱷魚皮　限量88部售價破十萬

華為 Mate XT 非凡大師披24K黃金與鱷魚皮　限量88部售價破十萬

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華為早前推出的全球首部三摺手機Mate XT 非凡大師，日前雖然炒風開始出現蟹貨的現象，但亦無阻在市場上的話題度，奢華品牌 Caviar 日前就發布了為 Mate XT 非凡大師的定制版本，原廠 Mate XT 採用紅色和黑色仿皮革物料，而 Caviar 的定制版本則用上黃金、碳纖、鈦金屬和鱷魚皮等高級物料。華為 Mate XT 定制版有 Red Dragon 和 Gold Dragon 兩款，各自限量推出 88 部，同時呼應「8」在中國文化中象徵吉祥的意思。

由 Caviar 定制的 Gold Dragon 版本 Mate XT，使用 24K 黃金和雙電鍍技術，裝飾圖案靈感來自於龍泉古劍的鍛造技術，這項工藝已有超過三千年歷史，精緻的設計與 Mate XT 的標誌性鏡頭框架相呼應。

由 Caviar 定制的 Gold Dragon 版本 Mate XT，使用 24K 黃金和雙電鍍技術，裝飾圖案靈感來自於龍泉古劍的鍛造技術，這項工藝已有超過三千年歷史，精緻的設計與 Mate XT 的標誌性鏡頭框架相呼應。

由 Caviar 定制的 Gold Dragon 版本 Mate XT，使用 24K 黃金和雙電鍍技術，裝飾圖案靈感來自於龍泉古劍的鍛造技術，這項工藝已有超過三千年歷史，精緻的設計與 Mate XT 的標誌性鏡頭框架相呼應。至於 Black Dragon 版本則取材於中國神話中的玄龍，採用黑色鱷魚皮製作，皮革紋理與龍鱗類似，並搭配鍍金細節，在奢華設計中同時展現力量和優雅。Caviar 表示兩款定制版 Mate XT，將中國傳統文化與現代科技結合。

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Black Dragon 版本則取材於中國神話中的玄龍，採用黑色鱷魚皮製作，皮革紋理與龍鱗類似，並搭配鍍金細節，在奢華設計中同時展現力量和優雅。

Black Dragon 版本則取材於中國神話中的玄龍，採用黑色鱷魚皮製作，皮革紋理與龍鱗類似，並搭配鍍金細節，在奢華設計中同時展現力量和優雅。

華為 Mate XT 非凡大師的售價本身並不便宜，而 Caviar 的定制版本則更加昂貴，Black Dragon 版本的售價由 12,770 美元起（約 99,257 港元），而 Gold Dragon 版本的售價更高達 14,500 美元起（約 112,704 港元）。雖然每款只限量生產 88 部，但顧客可以選擇 256GB、512GB 或 1TB 儲存作為定制的基礎。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章