華為 MatePad 11.5 發表升級柔光護眼屏 價錢僅 iPad Air 三分一

全新華為 HUAWEI MatePad 11.5 於正式發布，入門定價為1,799人民幣（約1,987港元）。新平板電腦在外觀上延續系列的簡約設計，採用金屬機身，提供深空灰、海島藍、冰霜銀及羽砂紫四種顏色選擇，機身厚度僅為 6.1 mm。
紙張般柔和視感
HUAWEI MatePad 11.5 本次升級的最大亮點在於屏幕，配備了一塊 11.5 吋的護眼顯示屏 (2456 × 1600) 及 120Hz 更新率。這塊屏幕更採用了圓偏振光技術，能將發出的線偏振光轉換為更貼近自然光的圓偏振光，有助減輕長時間使用帶來的視覺疲勞。此外，華為亦提供了雲晰柔光屏版本供選擇，該版本透過納米蝕刻與磁控鍍膜工藝，有效消除環境光干擾並提升透光率，帶來類似紙張般的柔和視感與流暢書寫觸控體驗。
性能方面，華為 MatePad 11.5規格搭載 Krirn T82 系列處理器，而全網通版本則採用 Kirin 8020 晶片，官方表示其綜合性能較前代提升了約三成。系統深度融合 HarmonyOS，借助小藝智能體的深度解題能力、功能豐富的華為筆記應用，以及專設的未成年人使用模式，旨在打造更高效且健康的鴻蒙 AI 學習體驗。
平板內置 10100mAh 大容量電池，支援 40W 快速充電，並可搭配智能鍵盤與手寫筆等配件使用。攝影方面，前置鏡頭為 800 萬像，後置主鏡頭則為 1300 萬像。音訊系統則配備了四個立體聲揚聲器，並支援 Huawei Histen 音效技術。
聖誕節12月25日上市
價格資訊方面，8GB + 128GB 標準版售價為 1,799 人民幣；8GB + 128GB 柔光版定價 2,099 人民幣（約2,318.6港元）；8GB + 256GB 柔光版為 2,299 人民幣（約2,539港元）；12GB + 256GB 柔光版則為 2,599 人民幣（約2,871港元）；至於支援全網通的 8GB + 256GB 版本，售價則為 2,799 人民幣（約3,092港元），將於 12 月 25 日正式上市!
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載