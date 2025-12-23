華為 MatePad 11.5 發表升級柔光護眼屏 價錢僅 iPad Air 三分一

全新華為 HUAWEI MatePad 11.5 於正式發布，入門定價為1,799人民幣（約1,987港元）。新平板電腦在外觀上延續系列的簡約設計，採用金屬機身，提供深空灰、海島藍、冰霜銀及羽砂紫四種顏色選擇，機身厚度僅為 6.1 mm。

紙張般柔和視感

HUAWEI MatePad 11.5 本次升級的最大亮點在於屏幕，配備了一塊 11.5 吋的護眼顯示屏 (2456 × 1600) 及 120Hz 更新率。這塊屏幕更採用了圓偏振光技術，能將發出的線偏振光轉換為更貼近自然光的圓偏振光，有助減輕長時間使用帶來的視覺疲勞。此外，華為亦提供了雲晰柔光屏版本供選擇，該版本透過納米蝕刻與磁控鍍膜工藝，有效消除環境光干擾並提升透光率，帶來類似紙張般的柔和視感與流暢書寫觸控體驗。