熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-23 15:22:30

華為HUAWEI德福體驗店開幕優惠　半價買Pura 70手機、HUAWEI WATCH 4

分享：
華為HUAWEI體驗店於德福廣場正式開幕。

華為HUAWEI體驗店於德福廣場正式開幕。

HUAWEI體驗店進駐德福廣場，店內展示各種智能產品包括最新手機、手錶、平板、耳機等產品。為慶祝新店開幕，即日起至10月26日期間，推出多項開幕限定優惠，最抵買包括半價買HUAWEI Pura 70智能手機、HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機等。

華為一眾管理層進行剪綵儀式。 新店展示各種智能產品可以上手試玩。 多款HUAWEI手錶各有賣點。 最新推出的HUAWEI Watch GT 6系列。 另一款最新推出的手機系列Pura 80 Ultra有送耳機優惠。

全線新品試玩

新店可親自體驗各類最新HUAWEI旗艦手機、平板、智能穿戴、音頻產品等，亦有專人指導產品應用，並將定期舉辦科技講座及工作坊。

adblk5
新店限定優惠可半價入手HUAWEI Pura 70、HUAWEI MatePad SE 11"及HUAWEI WATCH 4，限量發售。 HUAWEI Pura 70 智能手機限量優惠價$2688。 HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機限量優惠價$320。

新舊產品折扣

新店限定優惠包括HUAWEI Pura 70智能手機（12+256GB），原價$5388優惠價$2688；HUAWEI MatePad SE 11" 平板電腦（6+128GB Wi-Fi 版）原價$1388，優惠價$888；HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機原價$649，優惠價$320；HUAWEI WATCH 4智能手錶原價 $2999，優惠價$1499，全部即日起至10月26日期間限量發售。

HUAWEI Mate XT三摺手機兩萬有找。 HUAWEI Mate X6大摺優惠價$11799。 HUAWEI Pura 80 Pro $5988。 HUAWEI nova 13系列售$2399及$3399。 HUAWEI Watch Fit 4 Pro $1949。 HUAWEI MatePad Pro平板$5999。

全店多款產品激減

另外其他產品都有優惠，如旗艦三摺HUAWEI Mate XT Ultimate Design原價$23499，現售$19999；HUAWEI MatePad Pro平板原價$7399，特價$5999；最新的Pura80 Pro原價$7688，減至$5988兼送HUAWEI FreeBuds Pro 4耳機等。凡購買任何產品滿$299或以上，即送限量精美馬克杯，購買任何產品即送環保手提袋。

HUAWEI德福廣場體驗店
地址：九龍灣德福廣場1期G92店
開放時間：11am-9pm

ADVERTISEMENT

ad

 
 