華為HUAWEI德福體驗店開幕優惠　半價買Pura 70手機、HUAWEI WATCH 4

HUAWEI體驗店進駐德福廣場，店內展示各種智能產品包括最新手機、手錶、平板、耳機等產品。為慶祝新店開幕，即日起至10月26日期間，推出多項開幕限定優惠，最抵買包括半價買HUAWEI Pura 70智能手機、HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機等。
全線新品試玩
新店可親自體驗各類最新HUAWEI旗艦手機、平板、智能穿戴、音頻產品等，亦有專人指導產品應用，並將定期舉辦科技講座及工作坊。
新舊產品折扣
新店限定優惠包括HUAWEI Pura 70智能手機（12+256GB），原價$5388優惠價$2688；HUAWEI MatePad SE 11" 平板電腦（6+128GB Wi-Fi 版）原價$1388，優惠價$888；HUAWEI FreeBuds 6i無線耳機原價$649，優惠價$320；HUAWEI WATCH 4智能手錶原價 $2999，優惠價$1499，全部即日起至10月26日期間限量發售。
全店多款產品激減
另外其他產品都有優惠，如旗艦三摺HUAWEI Mate XT Ultimate Design原價$23499，現售$19999；HUAWEI MatePad Pro平板原價$7399，特價$5999；最新的Pura80 Pro原價$7688，減至$5988兼送HUAWEI FreeBuds Pro 4耳機等。凡購買任何產品滿$299或以上，即送限量精美馬克杯，購買任何產品即送環保手提袋。
HUAWEI德福廣場體驗店
地址：九龍灣德福廣場1期G92店
開放時間：11am-9pm